«Тот динозавр у него еще есть»: Галкина высмеяли из-за слов о разнице в возрасте

18.12.2019, 18:51, Разное

В новом выпуске ютуб-шоу «Музыкалити» в гостях у Максима
Галкина встретились артисты Моргенштерн и Николай Басков.
Юморист предложил звездам послушать пять музыкальных треков и оценить их по десятибалльной
шкале. По словам Максима, его гости являются представителями разных поколений.

«А че ты так разделяешь нас? У нас разница в 20 лет», —
внезапно возмутился Басков. «Это же всего лишь циферка в паспорте», – поддакивал
Моргенштерн. «Почему ты считаешь, что это такая большая разница?» – продолжил Николай.

Галкина, как показалось, удивила реакция вокалиста. «Я
считаю? Но, мне кажется, это очевидно. 20 лет – это дофига. У вас разная
аудитория, дело не в вашем возрасте», – отметил Максим.

Басков не соглашался. Он отметил, что у артиста могут быть
разные слушатели.

«Давай будем объективными, если твоя аудитория, которая
пришла на твой концерт, услышит его песни (указывает на Моргенштерна – прим.ред
), она станет еще более седой», – сказал Галкин.

С этим доводом Николаю пришлось согласиться. «Мне кажется
она просто останется в зле», – усмехнулся вокалист.

Отметим, что Максим Галкин и Николай Басков в этом выпуске шоу
не единожды шутили на тему возраста. Вокалист назвал Народного артиста Льва Лещенко
«динозавром», а комик добавил, что легенда отечественной сцены – это «уважаемый
динозавр».

Отметим, что в комментариях к видео поклонники шоу напомнили
Максиму Галкину о его разнице в возрасте с женой Аллой Пугачевой. Примадонна
старше юмориста на 27 лет.

«20 лет это дофига», сказал Галкин про разницу в
возрасте… Bravo, bravissimo! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «На воре и шапка горит )», «Думаешь он не
знает, что у них с Аллой разница в возрасте ****? Просто это ничего не значит»,
«Про Пугачеву хотел пошутить резко остановился😅», «Когда Басков сказал Галкину «у тебя уже было
старое»…..»динозавр у тебя был»я подумал совсем по другое», «Тот
динозавр у него еще есть)», «Когда Галкин
говорит, что 20 ЛЕТ дофига… WTF ???», «Дайте мне кого то старого, Алла
Борисовна напряглась…..» – высмеивали Максима Галкина интернет-обыватели.



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