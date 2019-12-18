«Тот динозавр у него еще есть»: Галкина высмеяли из-за слов о разнице в возрасте

В новом выпуске ютуб-шоу «Музыкалити» в гостях у Максима

Галкина встретились артисты Моргенштерн и Николай Басков.

Юморист предложил звездам послушать пять музыкальных треков и оценить их по десятибалльной

шкале. По словам Максима, его гости являются представителями разных поколений.

«А че ты так разделяешь нас? У нас разница в 20 лет», —

внезапно возмутился Басков. «Это же всего лишь циферка в паспорте», – поддакивал

Моргенштерн. «Почему ты считаешь, что это такая большая разница?» – продолжил Николай.

Галкина, как показалось, удивила реакция вокалиста. «Я

считаю? Но, мне кажется, это очевидно. 20 лет – это дофига. У вас разная

аудитория, дело не в вашем возрасте», – отметил Максим.

Басков не соглашался. Он отметил, что у артиста могут быть

разные слушатели.

«Давай будем объективными, если твоя аудитория, которая

пришла на твой концерт, услышит его песни (указывает на Моргенштерна – прим.ред

), она станет еще более седой», – сказал Галкин.

С этим доводом Николаю пришлось согласиться. «Мне кажется

она просто останется в зле», – усмехнулся вокалист.

Отметим, что Максим Галкин и Николай Басков в этом выпуске шоу

не единожды шутили на тему возраста. Вокалист назвал Народного артиста Льва Лещенко

«динозавром», а комик добавил, что легенда отечественной сцены – это «уважаемый

динозавр».

Отметим, что в комментариях к видео поклонники шоу напомнили

Максиму Галкину о его разнице в возрасте с женой Аллой Пугачевой. Примадонна

старше юмориста на 27 лет.

«20 лет это дофига», сказал Галкин про разницу в

возрасте… Bravo, bravissimo! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «На воре и шапка горит )», «Думаешь он не

знает, что у них с Аллой разница в возрасте ****? Просто это ничего не значит»,

«Про Пугачеву хотел пошутить резко остановился😅», «Когда Басков сказал Галкину «у тебя уже было

старое»…..»динозавр у тебя был»я подумал совсем по другое», «Тот

динозавр у него еще есть)», «Когда Галкин

говорит, что 20 ЛЕТ дофига… WTF ???», «Дайте мне кого то старого, Алла

Борисовна напряглась…..» – высмеивали Максима Галкина интернет-обыватели.

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