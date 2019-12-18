Пятилетняя уроженка РФ вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

18.12.2019, 18:51, Новости дня

Пятилетняя Настя Радзинская из Краснодарского края заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes. Годовой доход девочки составляет 18 млн долларов в год.

Видео на каналах Насти и ее отца просмотрели 42 млрд раз, а общее число ее подписчиков составляет около 107 млн человек, информирует Forbes. Ролики с участием Насти выходят на семи языках. В прошлом году ее семья переехала из РФ в США.

На первом месте оказался восьмилетний Райан Каджи, начавший сниматься в роликах с трех лет. Его доход издание оценило в 26 млн долларов.

Ранее об успехах Насти Радзинской высказалась телеведущая Тина Канделаки.



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