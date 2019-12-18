Эксперт: РФ и Турция могут синхронно снизить поддержку воюющим сторонам в Ливии

Россия может сократить свою поддержку маршалу Хафтару, а взамен Турция пойдет на уступки в Сирии, например, по вопросу о судьбе курдских земель. Такой вариант компромисса не исключен, сообщил газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Так он прокомментировал решение Эрдогана отправить делегацию в Москву для переговоров по Ливии.

«Мы уже неоднократно наблюдали за тем, как Путин и Эрдоган умеют договариваться между собой. Так что РФ и Турция вполне могут пойти друг другу на уступки в вопросе Ливии. Во-первых, Москва не настолько ориентирована на поддержку Халифы Хафтара, как это подают в прессе. У РФ не менее тесные контакты и с его врагом Фаизом Сараджем. Во-вторых, на официальном уровне Москва отрицает поддержку какой-либо из сторон конфликта, выступая за его мирное разрешение. Противоречия двух стран по Ливии не имеют ничего общего, например, с противоречиями по Сирии. В Ливии у Москвы и Анкары есть поле для компромиссов», – рассказал востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

«Может быть много различных компромиссных сценариев, в том числе, например, – взаимный отказ от поддержки тех или иных сил, то есть они попытаются сохранить статус-кво в Ливии. Турция прекратит поставки оружия Правительству национального спасения Ливии, а также закроет глаза на неполный вывод курдских отрядов с северо-востока Сирии, а Россия, соответственно, повлияет на тех, кто оказывает военную помощь Хафтару», – сказал Семенов.

По мнению эксперта, если верны публикации о том, что в Ливии на стороне Хафтара воюют российские ЧВК, то Москва, в свою очередь, может добиться, чтобы они покинули арабскую страну.

В итоге конфликт будет заморожен: Хафтар так и не сможет войти в центр Триполи. С другой стороны, войскам ПНС не дадут отбить у Хафтара его базу.

«На этом фоне достаточно интересной выглядит позиция США. Вашингтон не выступает ни против Сараджа или Хафтара. Но Вашингтону не нравится, что россияне работают с Хафтаром. Потому в ноябре он встречался с американцами, объясняя им свою позицию», – напомнил собеседник. «Следует также учитывать, что у Хафтара осталось американское гражданство, он долгое время жил в США, и всегда был связан с американцами. Потому они пытаются сохранить свои рычаги влияния, опасаясь чрезмерного усиления Москвы в этой арабской стране», – добавил эксперт.

«Теперь американцы вдвойне недовольны: Москва, по их мнению, все больше влияет на Хафтара; Турция, с которой у американцев теперь тоже проблемы, все шире поддерживает Сараджа», – сообщил Семенов.

Напомним, в среду силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявили, что добились новых успехов в ходе «решающей операции по освобождению» Триполи. На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время отправит в Москву делегацию для обсуждения ситуации в Ливии, в частности о возможности отправки туда турецких войск. Ранее Турция направила в Ливию спецназ для охраны Правительства национального согласия (ПНС) и лично премьера Фаиза Сараджа.

При этом в среду президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал продолжить поддержку противников ПНС – Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара. Сам же фельдмаршал Хафтар в конце ноября встречался с делегацией Госдепа и Пентагона. А на прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео заявил: США и РФ понимают, что военного решения конфликт в Ливии не имеет, Вашингтон хочет работать с Москвой на ливийском направлении. Издания в США утверждают, что бойцы ЧВК «Вагнера» воюют в Ливии на стороне Хафтара.





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