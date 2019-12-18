Голосование Палаты представителей по импичменту Трампа. Прямой эфир

Палата представителей США 18 декабря проголосует по резолюции об импичменте 45-го президента страны Дональда Трампа. Если она будет принята, пакет документов об импичменте будет отправлен в Сенат, который уже и примет окончательное решение по Трампу.

Прямую трансляцию голосования c переводом на русский язык телеканал Настоящее Время показывает, начиная с 18.00 по московскому времени.

Сенат, как ожидается, рассмотрит обвинения в адрес президента уже после Нового года. В отличие от Палаты представителей, где большинство у представителей оппозиции, Демократической партии, в Сенате – большинство у республиканцев, которые в целом поддерживают Трампа. Поэтому наблюдатели предсказывают, что сторонникам импичмента не удастся получить в Сенате двух третей голосов, которые необходимы для лишения президента власти.

Импичмента, который закончился отстранением избранного президента от власти, в американской истории еще не было: Ричард Никсон, в отношении которого процесс импичмента был начат после Уотергейтского скандала, ушел в отставку под угрозой отстранения от должности еще до формального голосования.

Накануне Трамп написал письмо демократам в Палате представителей. Он назвал их действия по отстранению его от власти «незаконной попыткой государственного переворота» и упомянул TDS (Trump derangement syndrome), которым демократы якобы страдают с момента его победы на выборах в 2016 году. Организаторы импичмента, по мнению президента, потерпят поражение в день следующих выборов, так как избиратели в массе своей импичмент не поддерживают.

Дело об импичменте началось с того, что осведомитель в американских спецслужбах (его имя официально до сих пор не назвали) в середине 2019 года заявил своему руководству, что, по его мнению, Трамп злоупотребляет властью президента.

Демократы на основе показаний осведомителя и нескольких других дипломатов обвиняют Трампа в злоупотреблении властью и в воспрепятствовании деятельности Конгресса, а также в получении взятки. Они утверждают, что летом нынешнего года Трамп – и прямо, и через доверенных лиц – добивался от Киева расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который тогда входил в совет директоров украинской корпорации Burisma, а также требовал расследования предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.

Байден, вероятно, будет соперником Трампа на выборах 2020 года, и, по утверждениям демократов, если бы эти расследования не были проведены, Трамп грозил заморозить предоставление военной помощи Украине.

Обвинение в воспрепятствовании работе Конгресса связано с тем, что Белый дом запретил давать показания высокопоставленным госслужащим и предоставлять документы, связанные с расследованием.

Республиканцы поддерживают президента и называют процесс импичмента фарсом, «зрелищем» и «охотой на ведьм». Многие из них поддерживают теорию, что в 2016 году правительство Украины действительно работало против Трампа и предоставило американским спецслужбам документы, на основании которых был осужден советник Трампа Пол Манафорт. Они отрицают связь угроз заморозки помощи с просьбами расследовать дело Байдена.

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