Сборная РФ по футболу получит новый комплект формы вместо скандальной

Сборная РФ по футболу получит новый комплект игровой формы от компании Adidas перед Евро-2020, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Прежний вариант формы был раскритикован из-за перевернутого флага на рукавах футболки.

«У нас будет индивидуальная, уникальная форма, которую мы получим в следующем году перед чемпионатом Европы», – передает слова Дюкова ТАСС.

В ноябре интернет-пользователи раскритиковали компанию Adidas, которая объяснила перевернутый флаг РФ на игровой форме футболистов сборной.

«Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола», – заявили тогда в немецкой компании.

Дюков назвал неудачным дизайн новой формы сборной России.

#Футбол. Официально: форма сборной РФ на #ЕВРО2020. ФОТО

Сборная РФ по футболу представила новый комплект формы, в котором подопечные Станислава Черчесова сыграют на предстоящем Чемпионате Европы-2020. https://t.co/dSBRca1D7C pic.twitter.com/ifTU8D6VX4

— Sport.Ru (@sport_ru_portal) November 7, 2019

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