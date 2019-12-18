Главы Генштабов РФ и США провели переговоры

18.12.2019, 18:44, Новости дня

Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел переговоры с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в швейцарском Берне.

«Стороны обсудили Сирию, стратегическую стабильность, другие различные оперативные и стратегические вопросы для улучшения [механизма] деконфликтинга, развития взаимопонимания и снижения рисков», – сообщила пресс-служба американского комитета начальников штабов, передает ТАСС.

В октябре США объявили о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Глава американского государства Дональд Трамп выразил благодарность Москве за помощь.

Сообщалось, что перед этим генштабы РФ и США также проводили переговоры.



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