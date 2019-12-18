Проект «Мечтай со мной» помог трем тяжелобольным детям побывать в «Москвариуме»

Трем тяжелобольным детям из Чувашии, Рязанской и Самарской областей вместе с их родителями показали «Москвариум», это удалось осуществить благодаря всероссийскому благотворительному проекту «Мечтай со мной», который является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», помог осуществить желания тяжелобольных шестилетних Марии Платоновой из Чувашии и Гордея Соколова из Рязанской области, а также восьмилетнего Антона из Самарской области», – пояснили в пресс-службе АНО, передает ТАСС.

В начале для детей провели экскурсию по крупнейшему в Европе аквариуму, удаленному от морского побережья. После прогулки ребята посмотрели «морское шоу», а мальчик Антон смог поплавать с дельфином.

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями. Идея проекта – дать положительные эмоции и новые впечатления людям, которые переносят длительные медицинские процедуры. «Мечтай со мной» не дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.

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