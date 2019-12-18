В комитете сената США одобрили санкции против госдолга России

Комитет по иностранным делам сената Конгресса США одобрил новые санкции, направленные против России, одна из них обязывает главу Белого дома Дональда Трампа ввести рестрикции против российского долга.

Вскоре законопроект отправят на рассмотрение полному составу сената, где в него могут внести изменения, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В четверг торговая палата США заявила, что в случае принятия Вашингтоном рестрикций против российского госдолга американским компаниям будет нанесен серьезный ущерб.

В декабре в Конгрессе США назначили голосование против судостроительной отрасли, энергетических проектов, банков, киберсектора и суверенного долга России.

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