Названа стоимость ГТС Украины без транзита российского газа

Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины без российского транзита газа составит не больше 34 млрд гривен (1,45 млрд долларов), сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

«Тут нет цифры в 300 млрд долларов, даже нет цифры в 30 млрд долларов. Тут есть цифра в 34 млрд гривен (1,45 млрд долларов). Эта цифра отображает более или менее реальную стоимость, сколько будет стоить ГТС, если ей не будут пользоваться в транзитном режиме, но будут пользоваться в режиме транспортирования газа для потребителей Украины», – сказал глава компании, передает ТАСС.

В начале декабря в правительстве Украины заявили, что без договора на транзит российского газа в ГТС могут начаться проблемы.

Между тем Коболев в четверг заявил, что шансы подписать контракт с Россией на транзит газа до 2020 года приближаются к нулю.

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