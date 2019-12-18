Названа стоимость ГТС Украины без транзита российского газа

18.12.2019, 18:26, Новости дня

Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины без российского транзита газа составит не больше 34 млрд гривен (1,45 млрд долларов), сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

«Тут нет цифры в 300 млрд долларов, даже нет цифры в 30 млрд долларов. Тут есть цифра в 34 млрд гривен (1,45 млрд долларов). Эта цифра отображает более или менее реальную стоимость, сколько будет стоить ГТС, если ей не будут пользоваться в транзитном режиме, но будут пользоваться в режиме транспортирования газа для потребителей Украины», – сказал глава компании, передает ТАСС.

В начале декабря в правительстве Украины заявили, что без договора на транзит российского газа в ГТС могут начаться проблемы.

Между тем Коболев в четверг заявил, что шансы подписать контракт с Россией на транзит газа до 2020 года приближаются к нулю.



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