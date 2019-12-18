Финский журналист восхитился российскими поездами

Журналист финского издания Yle Эркка Микконен рассказал, что в российских поездах его удивляет дружелюбие проводников, общительность пассажиров и четкое следование графику.
«Особенно хорошо путешествовать на поезде в России. В великой державе железных дорог на поездах преодолевают большие расстояния. Персонал железных дорог создает атмосферу старого мира», – говорится в статье, которую публикует «ИноСМИ».
Сразу при посадке, пишет журналист, проводники обещают позаботиться о пассажирах во время поездки, как минимум предложить им чай или кофе.
«Россияне, привыкшие путешествовать поездом, выстраиваются в очередь к «самовару» с кипятком, который обязательно есть и в новых поездах», – пишет Микконен.
Пассажиры, по наблюдениям журналиста, всегда общительные, независимо от того, едут ли они в купе или в плацкарте. «Пассажиры завязывают знакомства в любых вагонах. Чем дальше путешествие, тем теснее становятся знакомства», – подмечает автор.
«Я раз за разом поражаюсь точности поездов в России. Независимо от погодных условий поезда все время ходят по графику. Снежная буря не вызовет в РФ беспорядок в железнодорожном сообщении», – пишет журналист, объясняя это тем, что в РФ поддержка состояния железнодорожных путей не автоматизирована, и пути могут расчистить работники железной дороги в любое время.
«Я проехал на поезде тысячи километров по РФ и пересекал на поезде российскую границу. Я добрался по железной дороге до Мурманска и столицы южного Азербайджана Баку. Пока моей самой долгой поездкой был путь из Москвы в Центральную Азию, столицу Казахстана Астану. Я проехал три тысячи километров за 58 часов», – рассказал в своей статье автор.
Микконен добавил, что сейчас в РФ работают над новой и более быстрой железнодорожной связью между Москвой и Санкт-Петербургом, эту магистраль планируют дотянуть и до Хельсинки. Если проект будет реализован, то время пути между Москвой и финской столицей сократиться до пяти часов.
О планах продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург до Финляндии ранее сообщил вице-премьер Максим Акимов.
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