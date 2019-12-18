Экс-супруг Аллы Пугачёвой о скандале во время съёмок: «Она разорвала пальто на пожилой женщине»

18.12.2019, 18:21, Разное

Экс-супруг певицы Аллы Пугачёвой Александр Стефанович поделился с журналистами воспоминаниями об одном инциденте во время съёмок. Со слов кинорежиссёра, эстрадная звезда устроила скандал и настолько разошлась, что даже разорвала пальто на пожилой женщине, также участвовавшей в создании того проекта.
Речь идёт о советской музыкальной мелодраме, снятой в 1981 году, под названием «Душа» («Рецитал»). Изначально главную героиню ленты должна была воплотить на экране именно Алла Пугачёва, но в итоге роль досталась Софии Ротару. Со слов режиссёра фильма, во время съёмок части ленты за границей Примадонна отечественной эстрады вела себя спокойно, но по возвращении в Москву в первый же день работы она устроила скандал – вплоть до того, что разорвала на помощнице режиссёра, которая была уже в «почтённом» возрасте, её пальто. После этого съёмочная группа отказалась сотрудничать с певицей, а глава Мосфильма поручил Александру Стефановичу найти новую исполнительницу главной роли.

Кинорежиссёр отправился в Ялту и попросил сняться в ленте Софию Ротару. Однако артистка изначально отказывалась, не желая «подсиживать» Аллу Пугачёву и тем самым портить с ней отношения. Выход был найден в переписывании сценария и переименовании кинопроекта – с названия «Рецитал» на «Душу».



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