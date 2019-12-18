Новый год 2020: Лучшие подарки для мужчин

В преддверии новогодних праздников всегда начинается особая приятная суета. Все хотят успеть купить подарки заблаговременно и подобрать их так, чтобы их получатель оказался доволен. Женщинам в данном случае намного проще угодить, так как духи или ювелирное украшение порадуют любую представительницу прекрасного пола. С мужчинами дела обстоят значительно сложнее. Презенты для них стоит выбирать по их увлечениям, что часто вводит в ступор женщин. Журналисты издания OANews составили перечень лучших новогодних подарков для мужчин.

Все для активного зимнего отдыха

Многие мужчины увлекаются экстремальными видами спорта, среди которых катание на лыжах или на сноуборде. Если представитель сильного пола собирается отправиться на горный курорт, ему определенно потребуется качественная экипировка. Выбирать ее достаточно сложно, из-за чего лучше провести консультации со специалистами. В качестве одного из вариантов можно рассмотреть фирменные перчатки, фляжку для спиртного или любые другие полезные аксессуары. Также для подарка мужчине отлично подойдет снаряжение для велосипеда, если он является поклонником данного вида транспорта. Стоимость презента в данном случае будет стартовать от 1000 рублей и достигать внушительных сумм.

Сенсорные перчатки



Данный подарок на протяжении нескольких лет является универсальным. В зимнее время года использование смартфона становится настоящей проблемой, так как в перчатках невозможно нажимать на сенсорные кнопки. Выходом станет стильный аксессуар со специальными датчиками, на которые реагирует любой дисплей. Стоимость таких перчаток составляет от 500 рублей в зависимости от производителя. Презент отлично подойдет для коллег или друзей, на которых не хочется тратить более крупную сумму. Благодаря металлизированным нитям на кончиках пальцев смартфон реагирует на прикосновения, ввиду чего перчатки можно не снимать. Кроме того, теплый материал не даст замерзнуть даже в минусовую температуру.

Очки виртуальной реальности



Практически любой житель в душе является ребенком. Представители сильного пола очень любят компьютерные игры, а очки виртуальной реальности отлично дополнят их коллекции различных контроллеров для компьютеров или консолей. Даже если молодой человек не увлекается таким хобби, при помощи VR-устройства он сможет смотреть ролики или фильмы. Стоимость такого девайса стартует от 1000 рублей, но лучше выбирать более дорогие модели от проверенных производителей.

Чехол с подогревом для автокресла



Если молодой человек, которому будет адресован подарок, является автомобилистом, то чехол с подогревом для кресла станет идеальным подарком. Далеко не все транспортные средства оборудованы соответствующей опцией. Особо актуальным чехол с подогревом будет в зимнее время. Его стоимость стартует от 600 рублей. Если имеется достаточное количество средств, то можно позаботиться о целом комплекте, который не только сделает езду более комфортной, но и обеспечит общий стиль салона транспортного средства.

Мультитул



Такой пробор незаменим в каждом доме. Кроме того, его можно взять в путешествие или просто носить с собой в рюкзаке. Пассатижи, отвертка, нож или щипцы могут понадобиться в любой момент, но держать их в сумке не очень удобно. Мультитул в этом случае может выручить в самой сложной ситуации. Стоимость качественного инструмента стартует от 800 рублей. При желании мультитул можно дополнить стильным чехлом из натуральной кожи или любого другого прочного материала.

Внешний жесткий диск



Такое устройство обойдется примерно в 3 тысяч рублей, но будет незаменимым для любого мужчины. Современные технологии позволяют хранить данные на облачных дисках, но намного удобнее иметь при себе всю необходимую информацию. Качество файлов увеличивается с каждым годом, из-за чего лучше сразу дарить объемные «винчестеры». Также рекомендуется дарить только устройства от проверенных брендов, так как при неисправности оборудования информация, содержащаяся на нем, может быть утеряна навсегда. Можно обратить внимание на производителей Asus, Samsong, LG или Lenovo. В последнее время качественные жесткие диски также выпускают китайские компании по типу Huawei и Xiaomi.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при выборе подарков для мужчин нужно руководствоваться их практичностью. Естественно, молодому человеку будет приятна и простая мелочь, но лучше подойти к презенту более конструктивно, тем самым подчеркнув свое внимание к его получателю.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 18 декабря на заседании Кабминет Министров Украины одобрил постановление «Некоторые вопросы Государственной социальной службы Украины», что дает возможность начать ее работу в 2020 году. Об этом проинформировал правительственный портал. Министр социальной политики Юлия Соколовская пояснила, что Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства […]