Меркель заявила, что Германия не одобряет санкции США против «Северного потока – 2»

18 декабря канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение Конгресса США ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», сообщает агентство издание Der Tagesspiegel.



Германия выступает против «экстерриториальных санкций при любом сценарии», заявила канцлер, отвечая на вопросы к правительству в Бундестаге.

Меркель отметила, что «не видит другого выбора, кроме как вести переговоры» об этом с Соединенными Штатами.

Палата представителей Конгресса США 11 декабря поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» в оборонный бюджет.

17 декабря Сенат США утвердил закон об оборонном бюджете, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока – 2». Теперь его должен подисать президент США Дональд Трамп.

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

В «Газпроме» прогнозировали, что «Северный поток – 2» введут в эксплуатацию до конца 2019 года, однако из-за позиции Дании газопровод смогут запустить не ранее весны 2020 года, писали «Ведомости».

31 июля 2019 года комитет Сената США по международным отношениям утвердил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2». В Nord Stream 2 AG заявили, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на угрозу санкций со стороны Соединенных Штатов.

30 октября заместитель госсекретаря США Джон Салливан отметил, что Штаты будут препятствовать строительству газопровода «Северный поток – 2». 20 ноября Круз заявил в Сенате США, что при помощи санкций введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» можно задержать.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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