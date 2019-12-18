Мнение: Новая приватизация. К чему бы это?

Отраслевые министерства на совещании у Силуанова выступили с предложениями по приватизации — сверх заложенной в бюджете и плане приватизации, — сообщили Известия (https://iz.ru/955229/ekaterina-vinogradova-dmitrii-grinkevich/rasprodazha-po-aktciiam-stali-izvestny-detali-privatizatcii-na-2020-2022-gody). К распродаже предлагаются 25% РЖД, 50% Почты России, 25% Россельхозбанка и ряд других компаний поменьше. Что это — смена экономического курса?

Надо сказать, что в последние годы приватизация крупных компаний в стране прекратилась (https://t.me/SerpomPo/444). А зачем она нужна, если денег у бюджета навалом, а цены на продаваемые объекты из-за санкций будут скорее всего невелики.

Но дело было вовсе не в этих рациональных соображениях. Они были лишь поводом к сворачиванию приватизации. Причина — чиновники не хотят расставаться с контролем над компаниями. Что в этом больше — коррупции или социалистического мышления? Скорее всего дикая смесь того и другого в разных пропорциях в разных головах.

Мы помним, как год назад Кудрин говорил о сворачивании приватизации, а Орешкин отвергал это (https://t.me/SerpomPo/2213). Но ничего кроме пустых слов об «очень глубокой работе» за год не произошло.

И за дело взялся Силуанов. Его достали 19 октября в кулуарах сессии МВФ и Мирового Банка. И он вдруг пообещал журналистам «более амбициозный план приватизации»: «Действительно, мы немного подрасслабились, потому что денег не надо, а министерства все сидят на своих даже небольших долях в компаниях и все хотят ими управлять".

Кто его дернул за язык? Ведь в Думе обсуждался внесенный им бюджет с куцей программой приватизации. И от нее за все 3 будущих года не было запланировано никаких поступлений в бюджет от продажи долей и акций крупных компаний. И тут вдруг — вот вам.

Хотя стоит вспомнить, что еще в майских указах Путина 2012 года была заявлена такая «более амбициозная» программа — сокращение доли государства в компаниях, кроме оборонных, до 50%, а иногда до 25% или до 0. Все провалено. За 6 (уже 7) лет — ничего.

Но слово не воробей. Вернувшись домой, Силуанов выдал поручение Минэкономразвития. А выступая в Думе Кудрин поддержал силуановскую идею.

По началу ничего не произошло. В ноябре Орешкин внес в правительство программу приватизации, даже еще более куцую, чем действовавшая (были исключены РЖД, «Транснефть», «РусГидро», «Россети»). Кажется, Силуанова откровенно послали?

Но Силуанов не может позволить банковать молодому коллеге. И он собрал вот это совещание. Тут уже вопрос пошел на принцип. Кто главный. А это вопрос ключевой для чиновника и слабину показывать нельзя.

Не потому, что Силуанов действительно хочет изменений в управлении госкомпаниями. Приватизация малых, не контрольных пакетов акций да еще всяким инвестфондам (пассивным получателям дивидендов и курсовой разницы, не лезущим в управление) тут мало поможет. Такие процедуры можно назвать приватизацией без приватизации.

Дело исключительно в аппаратных играх и желании Силуанова получить еще больше (хотя куда уж больше-то!) денег в бюджет — что бы он не говорил.

Видеть в этом материальную подготовку трансфера власти (как это делает, например, Незыгарь (https://t.me/c/1188308512/52336)) вряд ли стоит. Хотя, если процесс пойдет (что еще надо доказать!) — то использовать его в своих интересах будет пытаться всякий, кто имеет к нему хоть отдаленное отношение…

Как бы то ни было и какими бы аппаратными склоками процесс не был вызван, если он сдвинется с места — это будет скорее хорошо, чем плохо. В руки каких бы офшоров и номинальных держателей не попали продаваемые государством акции… Очень уж закостенела в России система чиновничьей экономики, участие государства в экономике все растет и растет (https://t.me/SerpomPo/3013)… Хоть какой-то предел этому положить стоит.

Впрочем, иллюзий у нас нет. Это мало скажется на контроле чиновников за госкомпаниями — потому что акции однозначно уйдут пассивным инвесторам — либо фондам, либо в неизвестные руки, как ушла Роснефть и Сбербанк, как в этом году уходил Газпром (https://t.me/SerpomPo/4702).

Так что то, что называется в правительстве приватизацией, на самом деле называть так вряд ли стоит. И все же хоть какая-то свежая струя воздуха в затхлом чиновничьем мире…

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Источник: СерпомПо

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