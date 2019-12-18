Академик раскритиковал реформу РАН

Академик Александр Некипелов в Интеграционном клубе при спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко заявил, что реформа Российской академии наук нанесла серьезный удар по фундаментальной науке.

Некипелов отметил, что связь институтов с РАН сохраняется только по инерции, так как Академия уже не является учредителем этих организаций, поскольку они переведены в подчинение Минобрнауки. По его мнению, реформа выглядит довольно странно в условиях, когда стране нужна наука, передает «Интерфакс».

Академик рассказал, что ученые себя успокаивают «нелепыми» рассуждениями о расширении функций РАН и появлении у нее экспертной функции или функции контроля над вузами. Однако Некипелов заявил, что эти функции нереализуемы в ситуации, когда у Академии наук нет институтов.

«А вице-премьер (Татьяна) Голикова на открытии последнего Общего собрания прямо сказала: вы там занимайтесь экспертной деятельностью, но у институтов есть свои государственные задания, они пусть ими занимаются, и вы не очень сильно их привлекайте к этому делу», – добавил он.

Некипелов отметил, что представление о том, что две тысячи членов РАН могут решить данную задачу – это или самообман, или «попытка подвесить академию еще на один крючок, чтобы через какое-то время сказать ей: вот, вы и тут не справились».

«Ну, хорошо, решили превратить Академию наук в сообщество ученых – ради бога. Но тогда, может быть, есть смысл подумать о том, чтобы создать более компактную, из лучших институтов, но самоуправляемую организацию, где необязательно бы действовали эти принципы, что академики или членкоры принимают основные решения. Могут и академики, могут и не академики. Но надо думать об этом. Иначе мы просто теряем то, что создавалось в течение очень многих лет», – продолжил академик.

Кроме того, он заявил, что раньше РАН «значительно лучше распоряжалась деньгами, которые выделяла ей власть, чем это происходит сегодня». «Просто очень обидно за то, что происходит», – заключил Некипелов.

Матвиенко в ответ на это призвала академиков представить свою эффективную и перспективную модель, отметив, что кроме самих академиков «никто качественно эту модель не предложит».

Она также согласилась с Некипеловым, что реформы часто оказываются болезненными, но подчеркнула, что реформа РАН еще не завершена.

«Страна с таким потенциалом интеллектуальным, научным, нельзя допустить, чтобы мы потеряли этот потенциал. Скажите, как создать условия для дальнейшего процветания и раскрытия этого потенциала. Ждем предложений. Это соревнование по перетягиванию каната уже остановилось, уже наломали дров в той или иной части. Давайте думать, как сейчас, не откладывая, решить эту задачу», – сказала Матвиенко.

Ранее глава РАН пожаловался на реформирование академии без привлечения ученых.

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