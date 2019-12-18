Мнение: Небольшая резня в прекрасной Тэйларии. Глава 11.

Глава 11.

На голову «ведьмы» (по совместительству Государыни Ледайи) экзисты нацепили глушащий колпак и вытолкнули ее в длинный дворцовый коридор в сопровождении двух пиратов, легкого боевого робота и медробота, везущего на каталке прах «дорогого Михася». Правда, Михась был уже не дорогим, а самым распоследним подлецом, успевшим в коматозном состоянии переоформить завещание в пользу черт знает кого, лишь бы не оставлять денежки «любимым братьям» Альберту и Дони, пожалевшим драгоценную арийскую кровь для продления его жизни.

Краткое содержание 10 главы. Телпаний и Рефиниум сумели «договориться» с роботом, охранявшим вход в подземелье со стороны гор, и люди благополучно выбрались. В ущелье они столкнулись с Тэларом, направляющимся обратно, за подростками из Воспитального дома. Тэлар, узнав, что Ледайя осталась во дворце и, скорее всего, погибла, впал в гнев, но получил отпор от Ирины. А в это время экипаж десантного корабля, чудом оставшийся в живых после аварии корабля, получил разрешение перейти на частное судно. На нем оказалась нуждающаяся в помощи беременная хозяйка и ее муж. Капитан Смирнов попытался уговорить Розу помочь народу Тэйларии, но получил отказ.

Глушащий ментальное воздействие колпак выглядел, как обычный шлем, но без щитка. Ледайя заставила себя не содрогаться от отвращения, когда медробот нахлобучил ей на голову это потрепанное устройство, знакомое по учебникам из Воспитального дома. Устройство было изобретено около четырехсот лет назад. Тэйларийцы сумели развить изобретение, и во дворце Государыни, например, были зоны, ограничивающие возможность телепатии – в ее кабинете, в тронном зале, дворцовом хранилище и спальнях. Зачем вам смотреть сны королевских особ?

Ледайя шла по коридору, подобрав подол длинного платья. Так уж вышло – не успела найти что-то, более подходящее случаю – брюки она носила только на охоте, а охотничьи костюмы были в домике в горах. А тут – что есть. Разорванное «верхнее» платье, а под ним – грязная, в прошлом нежно-голубая шелковая рубаха. Когда их «накрыло» взрывом, Ледайя потеряла сознание. Она запомнила только громкий свист, грохот рушащихся стен, и еще – как десантники бросили ее и мужа на пол, закрыв собой… Когда она очнулась, вокруг были экзисты и их роботы. А сама она – в крови, грязи и противной пыли, законопатившей ей горло, ноздри, уши… Сейчас Ледайя могла хотя бы нормально дышать, не сглатывая слюну с мелкой пылью, скрипящей на зубах.

Она шла, гордо подняв голову, глядя прямо перед собой. Правда, обзор «перед собой» загораживал медробот, толкавший перед собой каталку с дорогим прахом. В другое время Ледайя сама посмеялась над этой нелепой процессией – ненужный покойник, по бокам два экзиста с бледными лицами вампиров (интересно, где их космический загар?), за платформой тащится она, Государыня, как рабыня или военный трофей, и замыкает торжественное шествие вооруженный до зубов боевой робот.

Высокие окна дворцового коридора были разбиты, стены оплавлены и частично разрушены. Потолок держался, но весь пол был усыпан обломками и кусками мозаики, украшавшей некогда стены и своды дворца. Крупные обломки убрали из прохода, но осколки стекол попадались под ноги. Ледайя перешагивала через острые осколки, стараясь не порезать обувь. Перешагивать, не глядя под ноги, было сложно, и постепенно ее гордо поднятая голова опустилась. В разбитые окна она видела двор. Там тоже все было разгромлено – окружавшие площадь дома разрушены или сильно повреждены. Отвратительный запах доносился с порывами ветерка с улицы. И еще было ощущение, что она оглохла.

Очнувшись после взрыва, она вначале ничего не слышала – уши заложило, они ужасно болели, болела и кружилась голова. Медицинский робот привел ее в чувство, что-то вколол, дал разведенное в воде лекарство, заложил в уши капсулы с УФ-излучателями, и через час она уже нормально слышала. Но в этом колпаке как будто снова оглохла. Даже оглушенная, она могла «слышать» эмоции окружающих людей. Пока не попала в тронный зал. Там глушились особые способности тэйларийцев. Материнская тревога сумела пробить эту защиту, послав приказ Соломонию, но этот порыв души был отдельным всплеском. А теперь – слух вернулся, а острая гипертрофированная чувствительность ее души – нет. У каждого тэйларийца эта чувствительность проявлялась по-разному. Ледайя не «прислушивалась» каждую минуту к окружающему ее эмоциональному фону. Когда было нужно, она «настораживала ушки», «топорщила усики-антенны», настраивалась на объект и «слышала» его чувства. А сейчас… ничего. Только приглушенные «обычные» звуки.

Медробот с незабвенным Михасем покинул их, выйдя из центрального входа дворца. И через выбитые двери Ледайя увидела нечто – какую-то кучу, груду… гору трупов на площади. Гора дымилась и отвратительно воняла. Ледайя в ужасе прижала руки к лицу, стиснула кулаки. Только не закричать, только не упасть! А подлецы-экзисты нарочно замедлили шаг, заставляя ее задержаться у дверей. «Люди… это же мои, мои люди! Сколько погибло… я, я виновата… поверила…»

Ледайя подняла голову и посмотрела вверх. Купол был пробит, и лучи солнца попадали внутрь, освещая разрушенный дворец. «Георгий! Георгий!!! — мысленно закричала Государыня. – Как ты мог так обмануть нас? Как ты мог?» Ее подтолкнули, и она пошла дальше. Следы крови на полу, какие-то бурые сгустки на стенах… Сердце Государыни колотилось так сильно, что, казалось, разорвется. Щеки пылали, лицо горело. Ее глаза, недавно тоскливо-серые, стали черными. Ледайя ненавидела самоё себя. «Так увлечься… так попасться… позабыть стыд, приличия — и вот как все обернулось. Твоя неземная любовь к «посланнику небес» стоила жизни этим доверившимся тебе людям…» Так она бичевала себя весь оставшийся путь, пока процессия не остановилась перед хорошо пригнанной дверью, в вечернем полумраке сливавшейся с поверхностью стены – входом в казначейство.

Дверь была закрыта. Эта часть дворца пострадала не так сильно, хотя флигель и часть крыла здания, где располагались гвардейцы («Все погибли!» — с ужасом подумала Ледайя), были разрушены.

— Приложите вашу ручку к замку! – один из охранников повернулся к Ледайе. – Поживее, светлейшая, а то сами приложим.

Охранники расхохотались, а Ледайя вспомнила о муже, о кое-как обработанной культе руки – кисти не было. «Вот оно что… вот оно что!» — думала она, и к преступлениям капитана малого десантного корабля Георгия Смирнова прибавилось еще и это – ее мужа Брувиля резали на куски. Сначала отрезали руку, чтобы открыть двери, настроенные на прикосновение дланей Государей и приближенных особ. Казначей либо сбежал, либо погиб. Открывали двери кистью руки Брувиля… «Он обречен… твари будут использовать его – как донора… ненавижу!» — с этой мыслью Ледайя прислонила руку к панели рядом с дверью, и дверь открылась внутрь.

Даже из коридора было видно, какой разгром учинили экзисты в казначействе. Видимо, они искали золото и драгоценности. А нашли только ящики с коллекциями минералов. И никаких ценностей. Пираты взломали ящики и расшвыряли камни по полу, но нашли только минерал, похожий на земной пирит. И вот сюда, в помещение, тщательно экранированное от любых звуков и ментального воздействия, привели Ледайю. Первым, чуть не разрушив ступени, ввалился робот. Он осветил фонарем все углы и, встав у нижней ступени, объявил:

— Чисто!

«Очень даже грязно!» — мрачно думала Ледайя, ковыляя вниз по ступеням, стараясь не запутаться в платье.

Пират спустился вслед за ней, осмотрел помещение, сдернул с головы женщины колпак и обратился к роботу:

— Охраняй ее. И не балуйся с ней! – и под гогот второго поднялся наверх. Дверь закрылась.

Ледайя опустилась на деревянную крышку ящика, валяющуюся на полу и закрыла лицо руками. Она не сомневалась, что робот «ведет репортаж» — пересылает видео в «штаб» экзистов, расположенный в тронном зале. Пусть они увидят ее такой – павшей духом, слабой. А пока… Ледайя «навострила ушки». Хранилище было сделано на совесть – никаких звуков и «эмоциональных волн» снаружи не доносилось. Робот безмолвствовал. Ледайя старалась вспомнить все, что она изучала в детстве и юности о роботах. Вот этот – современная модель, используемая в войсках Ойкумены или старинный, как их собственные роботы, оставшиеся после поспешного бегства с Тьяны?

«Вспоминай, вспоминай! Наши были черные, этот серебристый, матовый…» — Ледайя раздвинула пальцы и вздрогнула: робот стояла на расстоянии вытянутой руки!

— Ой! – вскрикнула женщина и вскочила. Робот не двигался. И цвет у него сменился – теперь он был темно-серый, в неярком свете он почти сливался с погруженными в полумрак стенами.

«Как он подобрался, что я ничего не услышала? — подумала она, на всякий случай забираясь на груду ящиков. – Все наши наработки разбросали… философский камень искали, что ли? Стоп. Стоп!» Ледайя замерла, боясь спугнуть пришедшую в голову идею. «Это – наше богатство – образцы оригинальных минералов и те же минералы, но подвергшиеся воздействию… стоп, стоп! Только не радуйся так откровенно, а то догадаются… надо найти фуалерит… мы с ним много работали, он хорошо поддавался воздействию… розовый, розовый… пойди, найди в таких потемках!»

Ледайя с тоской оглядывала навал из камней и ящиков. Потом посмотрела на бездельничающего робота. А почему бы и нет?

— Робот! – произнесла она негромко, стараясь настроиться на жуткую железяку. – Почему ты изменил цвет?

Робот не пошевелился.

— Ты был серебристый, а сейчас ты темно-серый. Ты хамелеон? Отвечай!

Робот молчал.

— Мне хочется размяться. Поиграть. Ты будешь со мной играть?

Ноль внимания. Ледайя не «разговаривала» с механизмами – этим занимались другие, более способные к воздействию на неживую материю тэйларийцы. Но кое-что умела и она. «А если перейти с иглиша на старый язык? Наши роботы его понимают!»

— Hey! Ich brauche Hilfe! Machen wir einen wettkampf?* Ох ты ж тупая железяка… Как тебя… Roboter! Wer … как это… als Erster den roten Stein findet, hat gewonnen! Verstehst?**

То ли робот «посоветовался со штабом», и ему разрешили подыграть Государыне, чтобы посмотреть, что она задумала, то ли зачатки его интеллекта отозвались на знакомый язык, но дело сдвинулось: боевой робот зашевелился, огляделся и направился к самой большой куче камней. Первый камень – гранит темно-красного цвета – чуть не разбил Ледайе нос. Робот кинул камень в нее.

— Не кидай! Дурень. Издалека показывай! Nein! Nicht das! Und nicht werfen!***

Через полчаса Ледайя и робот с воодушевлением раскапывали прииски в поисках фуалерита. И нашли! Целую россыпь вываленных из ящика серо-розовых камней с аккуратными наклейками!

— Фух! Молодец! Ты, ты выиграл! Иди, дай передохнуть.

Робот не сдвинулся с места. Ледайя посмотрела в его глаза-камеры и произнесла:

— Du — Gewinner!****

Робот кивнул и отошел на пару метров, не сводя «глаз» с Ледайи.

«Ага… Значит, следит… Ну ничего, я могу и чокнутой прикинуться…»

Следующие несколько часов наблюдатели, изредка поглядывая на картинку, передаваемую роботом, видели одну и ту же картину в разных вариациях: Государыня Ледайя играла в камушки. То ли мозаику выкладывала, то ли город строила. То положит свои красные камни от светлого к темному, то выложит из них цветочки, то волны… В конце концов экзисты устали подсматривать и перестали обращать на нее внимание. А зря.

На каждом образце были наклейки с названием минерала, датой и штрихами разных цветов.

«Так… — любовно разглядывая образец фуалерита, похожий на кусок свинины, размышляла Ледайя. – Фуалерит, он же родонит, он же русский орлец, подвергнут воздействию… о! больше ста сорока лет назад! «Беседовали» с тобой трое арийцев, вот три вертикальных штриха, два зеленых, один красный – двое мужчин и одна дама. Вектор указывает вправо вверх – значит, был прогресс. Четыре горизонтальных штриха – четыре сеанса, и вот качественный показатель – цифра 7… или 4? Вроде семерка. Ну что же, неплохо… Иди в кучку к своим удачливым собратьям!» — и Ледайя дополнила «куском свинины» узор справа от себя.

«Дети, дети… спокойно. Если бы Тэлар не увел детей в безопасное место, ты узнала бы об этом еще там, во дворце. Некто Шульц с мерзавцем Соломонием не долетели… Это хорошая новость! Ага, вот еще перспективный камушек! Посмотрим на тебя!»

Со стороны Ледайя выглядела сошедшей с ума от сильных переживаний. Она рассматривала камушки и на просвет, и любовалась ими, отставив в сторону, меняла местами в намечающейся картине из розово-красных камней. На самом деле она читала надписи на этикетках. Арийцы приметили родонит в незапамятные времена на Земле. Он обладал полезным свойством усиливать телепатию.

Способность принимать, концентрировать и пропускать через себя усиленную телепатическую волну минералы приобретали не сразу. Для начала нужно было провести несколько сеансов «бесед» с камнем, раскрыв его потенциал. Многое зависело и от цельности породы – минерал с белыми или прозрачными вкраплениями «работал» лучше, чем цельный розовый камень. Ариец со средними способностями, вооруженный куском мощного фаулерита, успешно перестраивал структуру почвы, корней деревьев, приучая их к горячим ураганам, уносящим плодородный слой почвы на негостеприимной Тэйларии. Это сейчас планета имела отдельные зоны-оазисы, пригодные для жилья. А двести лет назад арийцы нашли здесь умирающих от голода, брошенных на произвол судьбы колонистов.

«И если я не могу позвать на помощь, я смогу собрать самые мощные образцы и для начала приручить робота, а затем, возможно, выбраться отсюда! — и Ледайя уложила очередной минерал с привлекательной десяткой на этикетке в узор из камушков. – Лишь бы не помешали!»

* Эй! Мне нужна помощь! Устроим состязание?

** Робот! Кто… Как это?.. первым нашел красный камень, победил! Понял?

*** Нет! Не то! И не бросать!

**** Ты-победитель!

**********************************************************

Принц Тэлар выпрямился и вынул лазерный меч из ножен. Ирина, не сводя с него глаз, взяла винтовку обеими руками и засветила «разогрев». И сразу замершая в момент удара по Светлости толпа людей пришла в движение. Мужчины, увлекая за собой женщин, разбегались подальше от места разгорающегося конфликта. Лилия, напротив – обхватила Ирину за плечи и заголосила:

— Это же Государь Тэлар, Соправитель! С ним так нельзя! Он вспыльчивы-ы-ы-ый!

Подбежавшие Рефиниум и Телпаний грудью встали на защиту Ирины, потихоньку оттесняя Государя, зафиксировали обе его руки – Телпаний правую, с мечом, Рефиниум левую.

— Государь! Не стоит связываться!

— Сначала следует разобраться, Государь!

— За выполнение приказа не наказывают, Ваша Светлость!

— Вы вначале расспросите, а потому уже…

— Государь, достойно ли биться с женщиной…

— Ваша жизнь – ценность…

Так, убалтывая Государя и одновременно не давая ему включить лазерный луч, тэйларийцы оттеснили рыпающуюся Светлость на несколько шагов от Ирины и, убедившись, что Тэлар в состоянии держать себя в руках, отпустили Принца и почтительно отошли на пару шагов.

Ирина отставила винтовку, прислонив ее к скале, села на землю и, прижавшись к скале спиной, смотрела в небо. Ей стало наплевать на всех королевских особ, и на этого белобрысого наглеца больше всего. Люди погибли, защищая его сестру, пока он, царственный болван, где-то болтался. Величество хреново…

— Я могу себя чувствовать выполнившей приказ вашей королевы? – устало спросила она Телпания. – Ее подданные выведены из дворца и переданы в руки Принца Тэлара. И им следовало бы поторопиться, скоро стемнеет, а идти по камням в темноте…

— Рефиниум! Там, впереди, сторожевой пост, они вас примут и проводят! Расскажи мне, пока люди проходят, что произошло. Не тяни только… — Тэлар не глядя в сторону Ирины, решил, что пора перехватить инициативу и показать, наконец, кто на этой планете Принц. А кто с неба свалился.

— Проходите, проходите! – Рефиниум позвал разбежавшихся сограждан и жестами начал их подгонять – мол, идите, не задерживайтесь!

— Государь, на нас было совершено нападение. На дворец. Налетели неожиданно, атаковали по кругу. Роботы и несколько катеров. Один вот она подбила! – и Телпаний указал на Ирину.

«Надо же, заметил!» — без каких- либо эмоций подумала Ирина. Привычное напряжение, вызванное ответственностью за «подопечных», отпускало. И на первый план вылезала мерзкая тоска, жалость к погибшим, а за ней виднелись неопределенность положения, отчаяние, мысли о предателе… Это плохо. Этак она не выживет в пижаме, носках и с половинным зарядом лазерной винтовки. Надо не расслабляться, нужно хотя бы следить за небом — экзисты могут прислать дрона, а следом боевой катер…

— Ваша царственная сестра, Государыня Ледайя, видя безнадежность сопротивления, велела открыть вход в подземелье и всем оставшимся в живых уходить, а госпоже Ирине велела нас сопровождать! Сами Государи под охраной последовали за нами, но не успели… сильный взрыв повредил крыло спортивного флигеля, там был вход в подземелье, и обрушил свод… мы остались в заваленном подземелье, а Государи снаружи…

— Ледайя все-таки погибла? – глухо спросил Тэлар, не глядя на Ирину.

— Мы не видели… простите, Государь!

— Я шла последней. Наши люди закрыли собой вашу сестру и ее мужа от рушащегося потолка, потом нас завалило. Возможно, ваши Государи остались живи. Наши… — Ирина запнулась, спазм сдавил горло. – наши, скорее всего погибли.

Повисла пауза. Последние «подопечные», испуганно поглядывая на взбешенного Тэлара, проскочили мимо и скрылись за поворотом ущелья. Ирина поднялась, взглянула на принца, перевела взгляд на Телпания:

— Люди знают, куда идти?

Рефиниум откликнулся первым:

— Да тут больше некуда! Вперед да вперед, по ущелью! Но я провожу! – и, отвесив низкий поклон Его Светлости, Рефиниум быстрым шагом удалился из поля зрения, вслед за остальными. Лилия вопросительно заглянула Ирине в глаза:

— Какие у вашей милости будут распоряжения?

— Догоняй остальных! Спасибо тебе! – ответила Ирина с вымученной улыбкой. Тэлар проводил Лилию суровым взглядом, но та, присев в реверансе, удалилась без тени смущения. Принц принцем, а она служит самой Государыне.

— Я возвращаюсь обратно! – сказал Тэлар Телпанию.

— Мне нужно в город… — прошептала Ирина.

Телпаний покачал головой, с сочувствием оглядев худенькую фигурку:

— Ирина, ну куда вы в таком состоянии? И ваша одежда? Винтовка? Да вас сдаст экзистам первый встречный, пожелавший выслужиться! И в носках этих… как далеко вы уйдете?

— Это не носки… — Ирина пошевелила пальцами правой ноги. – То есть носки, но они прочные. Это же военная технология, для костюма десантника. Подошва жесткая, неистираемый материал…

— И не стираемый! – фыркнул Тэлар. Ирина промолчала.

— Зачем вам в город? В пещерах безопасно. И ваш бесценный опыт нам пригодится! – продолжал уговаривать женщину Телпаний. Принц Тэлар с презрительной улыбкой смотрел в другую сторону.

— Я должна узнать, что стало со всеми моими людьми… — твердо ответила Ирина. – Я попробую пройти обратно по подземному ходу. Если смогу, проберусь через завал…

— Вы одна не сможете! Я… я тогда с вами! – Телпаний был взволнован.

— Нет.

— Я ее провожу! – буркнул наконец Тэлар. – Нам по пути. Только в таком прикиде ей точно далеко не уйти. Ты прав, Телп! Эй! Пошли. И по дороге расскажешь про завал в подземелье. Пока сомнительно, что его можно разобрать без техники!

— Государь, а вы-то куда? – переполошился Телпаний.

— Да куча срочных дел!

— Да как же мы без вас? Ваш народ – там, в пещерах!

— А что мой народ? Недалеко отсюда первый пост, от него до пещер рукой подать. А там вас встретят…

Смеркалось.

Продолжение следует…

Первую главу можно прочитать по ссылке https://cont.ws/@proctotanya/1…

Вторую — https://cont.ws/@proctotanya/1…

Третью — https://cont.ws/@proctotanya/1…

Четвертую — https://cont.ws/@proctotanya/1…

Пятую — https://cont.ws/@proctotanya/1…

Шестую — https://cont.ws/@proctotanya/1…

Седьмую — https://cont.ws/@proctotanya/1…

Восьмую — https://cont.ws/@proctotanya/1…

Девятую -https://cont.ws/@proctotanya/1…

Десятую — https://cont.ws/@proctotanya/1…

А с первой по текущую главы — https://www.proza.ru/2019/06/2…

© Copyright: Таня Бондарева, 2019

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Благодарю вас за прочтение!

Источник: Конт

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