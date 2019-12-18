Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro

18.12.2019, 18:06, Новости дня

38-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио позировала с детьми для журнала Madame Figaro. Фото модель разместила в Instagram.

«Лучшее время года», «Зимние объятия», – написала под постами Амбросио.

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NOËL AU SOLEIL * #AnjaLouise & #NoahPhoenix The sublime Brazilian top, based in Santa Monica, naturally juggles her career as a supermodel and designer with her daily life as a mother. For us, she and her two children sublimate a perfect summer cloakroom, which celebrates solar festivities Réalisation : #JulieGillet * @jasonkimphoto Coiffeur : @giannandreahair Maquilleuse : @christy_coleman

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 16 Дек 2019 в 9:19 PST

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It’s the most wonderful time of the year * #NoahPhoneix & #AnjaLouise * by @jasonkimphoto for @madamefigarofr

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 16 Дек 2019 в 2:30 PST

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NOËL AU SOLEIL * #NoahPhoenix

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 16 Дек 2019 в 2:42 PST

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Winter snuggle … * with my baby * !!! #NoahPhoenix #myteddybear #christmasmood

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 17 Дек 2019 в 10:59 PST

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NOËL AU SOLEIL * #AnjaLouise

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 17 Дек 2019 в 3:49 PST

В 2005 году у Амбросио начался роман с бизнесменом Джейми Мазуром. 24 августа 2008 года у них родилась дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур.

7 мая 2012 года модель родила сына Ноа Феникса Амбросио-Мазура.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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