Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro

38-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио позировала с детьми для журнала Madame Figaro. Фото модель разместила в Instagram.

«Лучшее время года», «Зимние объятия», – написала под постами Амбросио.

NOËL AU SOLEIL * #AnjaLouise & #NoahPhoenix The sublime Brazilian top, based in Santa Monica, naturally juggles her career as a supermodel and designer with her daily life as a mother. For us, she and her two children sublimate a perfect summer cloakroom, which celebrates solar festivities Réalisation : #JulieGillet * @jasonkimphoto Coiffeur : @giannandreahair Maquilleuse : @christy_coleman

It’s the most wonderful time of the year * #NoahPhoneix & #AnjaLouise * by @jasonkimphoto for @madamefigarofr

NOËL AU SOLEIL * #NoahPhoenix

Winter snuggle … * with my baby * !!! #NoahPhoenix #myteddybear #christmasmood

NOËL AU SOLEIL * #AnjaLouise

В 2005 году у Амбросио начался роман с бизнесменом Джейми Мазуром. 24 августа 2008 года у них родилась дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур.

7 мая 2012 года модель родила сына Ноа Феникса Амбросио-Мазура.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

