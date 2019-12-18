Если бы выборы в Киевсовет проводили с ближайшее время, победила бы партия «Слуга народа» – опрос

Если бы выборы в Киевсовет прохолили в ближайшее воскресенье, большую часть голосов получила бы пропрезидентская партия «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», опубликованные 18 декабря.
За эту партию проголосовало бы 32,2% тех, кто определился с кандидатом и намерен голосовать.
Среди других политсил результаты распределились следующим образом:
УДАР мэра Киева Виталия Кличко – 12,4%;
«Европейская солидарность» пятого президента Петра Порошенко – 8,9%;
партия «Голос» – 6,9%;
«Батьківщина» нардепа Юлии Тимошенко – 6,4%;
«Оппозиционная платформа» – 4,8%;
ВО «Свобода» Олега Тягнибока – 4,6%;
«Гражданская позиция» экс-миинистра обороны Анатолия Гриценко – 3,3%;
партия «Единство» – 3%;
«Сила и честь» бывшего главы Службы безопасности Украины, экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Игоря Смешко – 2,6%;
«Решительные граждане» – 2,3%;
«Партия Шария» блогера Анатолия Шария – 1,7%;
«Родная страна» – 1,3%;
Радикальная партия экс-нардепа Олега Ляшко – 1,2%.
Другие партии набрали бы менее 1% голосов.
24,3% респондентов не определились с кандидатом, 11,4% сказали, что не участвовали бы в выборах.
Опрос проводился с 12 по 16 декабря в Киеве, аудитория – люди от 18 лет и старше, они были опрошены методом личного формализованного интервью. Выборочная совокупность – 1 тыс. респондентов.Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.
Согласно ст. 141 Конституции Украины, очередные местные выборы должны пройти в стране в последнее воскресенье октября 2020 года, однако в команде президента Украины Владимира Зеленского допускали вероятность их досрочного проведения.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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