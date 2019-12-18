Автоновости: Цены обновленной Lada 4×4 «слили» до премьеры (они заметно выросли)

На днях АвтоВАЗ официально представил обновленную «Ниву» и начал ее серийное производство. Но про цены пока молчит. Впрочем, утечка уже произошла и раскрыла, на сколько подорожал внедорожник после модернизации.

Все изменения в конструкции уже немолодой Lada 4×4 не могли не отразиться на цене. Но надежды на скромный прирост не оправдались: судя по прайс-листам у дилеров, обновленный бюджетный внедорожник подорожал сразу на 40 000 рублей, сообщает "Лада.Онлайн".

С учетом такой "поправки", 3-дверная версия, без учета скидок, теперь будет стоить от 524 000 рублей, стартовая цена 5-дверного внедорожника поднимется до 603 000 рублей, Lada 4×4 Urban 3 двери — до 627 000 рублей, за пять дверей — до 666 000 рублей.

Новая Lada Granta может породнится с новой "Нивой"

Напомним, что, кроме боковой подушки безопасности водителя, в рестайлинговой "Ниве" появились полностью обновленная панель приборов и новый блок управления климатической системой. Теперь там три вращающиеся рукоятки и электроприводы заслонок отопителя и рециркуляции, а также новые воздуховоды. Кроме того, стал больше бардачок, на консоли внедрены 2 розетки, а комбинация приборов получила более удобную для восприятия белую подсветку спидометра, тахометра и бортового компьютера, который получил расширенный список функций. На тоннеле пола – новые подстаканники и ниша для мелких предметов.

Новые, более комфортные сиденья получили развитую боковую поддержку. Передние кресла для трехдверных автомобилей получили модернизированный механизм складывания, а на заднем ряду сидений появилось 2 подголовника, что положительно сказалось на уровне безопасности.

Машина получила новую обивку потолка, на которой смонтирован более эффективный плафон освещения с интегрированным блоком ЭРА-ГЛОНАСС. Применены новые потолочные поручни и солнцезащитные козырьки, а также модернизированная обивка стоек лобового стекла.

Одна из застарелых проблем "Нивы" — шумы и вибрации. Теперь должно стать тише: применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и внедрен улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова.

Модернизированный интерьер появился на всех автомобилях семейства Lada 4х4. А модификация Lada 4х4 Urban также получила противотуманные фары, интегрированные в передний бампер.

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