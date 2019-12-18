Российские Ту-22М3 пролетели над Ираном

Российские бомбардировщики Ту-22М3 заметили в воздушном пространстве Ирана – там они оказались, когда летели из РФ в Сирию, тем самым сокращая время полета, сообщают СМИ.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что иранская и российская координация «носит всеобъемлющий характер и охватывает различные аспекты». По его словам, недавно российские бомбардировщики пролетели через воздушное пространство Ирана и «не проводили операции по дозаправке», пишет портал Debka.

При этом, судя по всему, речь не идет о возможном использовании Россией иранской авиабазы в провинции Хамадан.

Напомним, иранский военный аэродром Хамадан использовался ВКС РФ с целью усиления авиационной группы, участвовавшей в военной операции в Сирии, в 2016 году.

Позже Иран допускал, что РФ еще могут предоставить авиабазу в Хамадане.

На этой базе находились военные самолеты Ту-22М3 и Су-34, они покинули ее после трех ударов по позициям запрещенного в РФ ИГ в период с 16 по 18 августа 2016 года.

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