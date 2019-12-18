Ученый Геральд Хютер: Яркие впечатления станут лучшим подарком для детей

Немецкий ученый рассказал, какие подарки принесут детям счастье. По словам Геральда Хьютера, яркие впечатления намного лучше игрушек, сладостей и гаджетов.

Как отметил специалист, очень часто родители вручают своим наследникам подобные вещи на праздники, поскольку все и всегда так делали. Ученый назвал большинство традиционных подарков временными соблазнами и заявил, что они не способствуют развитию у ребят их талантов, а вместо этого прививают привычку радоваться материальным благам. Согласно мнению Геральда Хьютера, детям необходимы телесные переживания, они родились с желанием творить, чему никак не помогут упакованные сувениры и конфеты.

Нейробиолог добавил: для познания жизни детям нужны родители, а не презенты. Он рекомендовал вместо вредных сладостей и других вещей дарить малышам яркие эмоции и свое внимание. Совместная прогулка на лошадях или поход в спортивный зал позволят ребенку получить незабываемые впечатления и узнать много нового об окружающем его мире. Он научится решать проблемы и станет более счастливым.

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