Нафтогаз назвал шансы на подписание контракта по транзиту до конца года близкими к нулю

Глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что новый контракт по транзиту российского газа через Украину могут не подписать до конца года.

Вероятность подписания стремится к нулю, отметил Коболев, передает РИА «Новости».

В ноябре Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве эти предложения сочли «неприемлемыми».

Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Глава государства подчеркивал, что РФ готова существенно снизить цену на газ для Украины в случае перехода на прямые поставки голубого топлива, а не так называемые реверсные, существующие только на бумаге.

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