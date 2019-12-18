Снимите уже розовые очки!

Президент РФ Владимир Путин готов уйти с Донбасса. Об этом вчера во время лекции НВ «Мир-2020» заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор

По его словам, стоимость поддержки боевиков ЛНР/ДНР становится для Путина слишком высокой.

Я бы с удовольствием разделил оптимизм Уильяма Тейлора, если бы он подкрепил свою уверенность одним конкретным примером – откуда российские войска ушли сами?

Может, из Абхазии? Или из Южной Осетии? Приднестровье? Хотя бы Сирия? Не могу вспомнить.

Второй вопрос – если для Путина стоимость поддержки боевиков «ДНР-ЛНР» становится слишком высокой (как и содержание квазиреспублик) – кто будет содержать все это после ухода РФ?

Для Украины это еще дороже.

Плюс восстановление предприятий, вывезенных в РФ и распиленных на металл.

Плюс восстановление инфраструктуры. Да и сам вопрос амнистии боевиков вызывает в Украине, мягко говоря, дискуссии…

Так что формула «пришел, разграбил, стало не интересно, и ушел» не совсем подходит Украине.

Есть вопрос компенсации ущерба. Астрономическая для Украины сумма.

Ну а пока мы видим не просто отказ это обсуждать, а наоборот – Кремль выдвигает нашей стране массу заведомо невыполнимых и неприемлемых условий.

Так что оптимизм посла, да еще и по 2020 году я считаю… несколько преувеличенным.

Розовые очки иногда обходятся слишком дорого.

Кирилл Сазонов

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