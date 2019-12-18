Снимите уже розовые очки!

Президент РФ Владимир Путин готов уйти с Донбасса. Об этом вчера во время лекции НВ «Мир-2020» заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор
По его словам, стоимость поддержки боевиков ЛНР/ДНР становится для Путина слишком высокой.
Я бы с удовольствием разделил оптимизм Уильяма Тейлора, если бы он подкрепил свою уверенность одним конкретным примером – откуда российские войска ушли сами?
Может, из Абхазии? Или из Южной Осетии? Приднестровье? Хотя бы Сирия? Не могу вспомнить.
Второй вопрос – если для Путина стоимость поддержки боевиков «ДНР-ЛНР» становится слишком высокой (как и содержание квазиреспублик) – кто будет содержать все это после ухода РФ?
Для Украины это еще дороже.
Плюс восстановление предприятий, вывезенных в РФ и распиленных на металл.
Плюс восстановление инфраструктуры. Да и сам вопрос амнистии боевиков вызывает в Украине, мягко говоря, дискуссии…
Так что формула «пришел, разграбил, стало не интересно, и ушел» не совсем подходит Украине.
Есть вопрос компенсации ущерба. Астрономическая для Украины сумма.
Ну а пока мы видим не просто отказ это обсуждать, а наоборот – Кремль выдвигает нашей стране массу заведомо невыполнимых и неприемлемых условий.
Так что оптимизм посла, да еще и по 2020 году я считаю… несколько преувеличенным.
Розовые очки иногда обходятся слишком дорого.
Кирилл Сазонов
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Журналист и блогер Денис Казанский рассказал о встрече в МВД, куда приглашали журналистов и блогеров обговорить дело Шеремета. «Встреча проходила с Антоном Геращенко. Конечно, всех в первую очередь интересовала доказательная база. Есть ли у полиции ещё что-то, кроме того, что уже обнародовали? Существуют ли ещё какие-то железные доказательства и улики? Все, кто пришел, рассчитывали услышать […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Виноваты эстрогены / 29 октября
- Мнение: Почему Болгария мне показалась лучше. / 7 ноября
- Пошел ва-банк: новый план Путина по Украине вызвал шок / 6 декабря
- После задержания ветеранов АТО Аваков заговорил о создании патрулей с боевиками «Л/ДНР» / 13 декабря
- Motorola One Hyper с выдвижной камерой официально дебютирует 3 декабря / 28 ноября
- Ученые назвали корицу идеальным средством для похудения / 8 ноября
- Chevrolet представила новое поколение внедорожников Tahoe и Suburban / 12 декабря
- «Бесстыдство!»: Мазаев возмущен издевательством над перенесшим инсульт Носковым / 27 ноября