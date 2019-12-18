Интервью отца Зеленского – результат непрофессионализма службы президентского протокола и пресс-службы

Народный депутат Александра Кужель считает, что служба протокола обязана была помочь членам семьи президента адаптироваться к новому этапу в жизни и исключить эпизоды, наносящие урон имиджу Президента.

«Дени Дидро как-то сказал удивительно верную фразу о том, что родители любят своих детей тревожной и снисходительной любовью.

Чистая правда. Мы все любим своих детей именно снисходительной любовью, болезненно переживаем их неудачи и всегда склонны в этих неудачах винить несправедливость и неспособность оценить гениальность наших чад окружающим миром – отметая все, что причиняет боль ребенку и нам.

Поэтому хорошо понимаю родительские чувства отца, дающего интервью журналистам. Он – отец, и это дает ему право быть правым в его любви.

Вот что не могу понять – так это явный непрофессионализм службы президентского протокола и служащих его пресс-службы, отвечающих за наполнение высокого статуса Главы державы истинным содержанием.

Смена статуса сына, даже самого-самого любимого и самого-самого лучшего, должна сопровождаться напряженной работой службы протокола, которая обязана помочь членам семьи адаптироваться к новому этапу в жизни и исключить эпизоды, наносящие урон имиджу Президента. Надеюсь, что этот пробел будет исправлен в будущем.

Вчера отец президента Украины Александр Семенович Зеленский дал интервью, в котором рассказал о том, как изменилась его жизнь при сыне-президенте, о криворожских планах Юзика и о проблемах с Коломойским.

В частности, когда журналист спросила о невыполненных обещаниях, отец Зеленского сказал: «Столько лет грабили всю страну, сейчас ничего нет. А еще и года не прошло, как Вова у власти. Он хочет.

Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали. Он просто горит внутри сделать для страны. Вот это самое главное, чего в голове у вас нет! Он сказал! А где взять эти 4 тысячи долларов (на зарплаты для учителей )?!… Он хотел. У него есть желание, но не всегда получается. Еще время не прошло.

Он хотел еще, чтобы войны не было, и экономику поднять. А почему он по странам ездил? Чтобы инвестиции были. Чтобы людям было лучше. Как ему взять эти деньги, с чего? Он сказал: да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил свое желание. Он в любой момент бросит эту фигню».

На уточняющий вопрос журналиста «Фигня – это президентство?», Зеленский-старший сказал следующее: «Да, он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну, но он остался, чтоб не воровать. Чтоб сделать нашу страну лучше. Я не беру взяток. И Вова такого же характера. Иначе папа с могилы встанет и даст ему чертей! Поэтому перестаньте это – он обещал… Как дети».

Глубокоуважаемые родители! Испытания, которые Господь дает нашим детям, конечно же, им по силам. Единственное, в чем мы можем им помочь – это пройти эти испытания с должным достоинством и любовью к людям».

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Отец президента Владимира Зеленского Александр объяснил свои слова о «биомассе», которая недовольна политикой его сына.

В комментарии он уточнил, что употребил это слово не в отношении всех украинцев.

«Я имел в виду только тех купленных людей, которые протестовали под Офисом президента накануне парижской встречи. А само это слово в интервью я употребил на эмоциях, и не хотел никого обидеть», — сказал Александр Зеленский.

Ранее в интервью «Стране», говоря о разочаровавшихся в президенте людях, Александр Зеленский заявил, что разочарование «только у тупых людей»: «Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, договорился за три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта?».

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