В США запустили первый вертолет-беспилотник

В США компанией Skyryse проведен первый полет вертолета с автопилотом. Данный БПЛА уже одобрило федеральное управление гражданской авиации, сообщает Tech Crunch.
Тестирование автопилота произошло на борту Robinson R-44.
Система состоит из множества датчиков, которые в режиме реального времени собирают все данные о полете. Оцениваются также данные с датчиков, находящихся на земле, компания называет их «умными вертолетными площадками». Наземная техника сообщает БПЛА о направлении и скорости ветра, информацию о других беспилотниках и птицах.
Не исключается, что их система станет первой версией городского транспорта будущего.
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