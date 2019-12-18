В США запустили первый вертолет-беспилотник

В США компанией Skyryse проведен первый полет вертолета с автопилотом. Данный БПЛА уже одобрило федеральное управление гражданской авиации, сообщает Tech Crunch.

Тестирование автопилота произошло на борту Robinson R-44.

Система состоит из множества датчиков, которые в режиме реального времени собирают все данные о полете. Оцениваются также данные с датчиков, находящихся на земле, компания называет их «умными вертолетными площадками». Наземная техника сообщает БПЛА о направлении и скорости ветра, информацию о других беспилотниках и птицах.

Не исключается, что их система станет первой версией городского транспорта будущего.

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