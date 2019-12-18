Собянин: Я с удовольствием оставлю мусор в вашем дворе

18.12.2019, 17:57, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что его «очень забавляют» претензии по поводу строительства мусоросжигательных заводов в Московской области.

«Все говорят: «Вы что творите? В Шиес собрались везти мусор!» Коллеги, давайте ничего не будем вывозить и сжигать ничего не будем, давайте оставим. Если вы дадите мне адресок двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе мусор. Скажу ГБУ «Жилищник»: не вывозите месяцок оттуда мусор», — сказал Собянин.

Как напоминает «Новая газета», с 1 января 2020 года Москва начнет первый этап перехода к раздельному сбору мусора. К этому времени жилые дворы и социальные объекты должны оборудовать специальными контейнерами. Столичные власти ожидают, что по итогам 2019 года количество произведенных в Москве отходов составит 8 млн тонн. Согласно ранее представленному проекту, часть мусора будут сжигать в Подмосковье, а другую — вывозить в Калужскую, Владимирскую и Тульскую области.

При этом в новой схеме обработки мусора не оказалось полигона на станции Шиес в Архангельской области. Местные жители с 2018 года выступают против организации там крупнейшей свалки для московских отходов. Согласно результатам опросов, 98% жителей Архангельской области выступили против строительства полигона.



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