В московском метро запустили тестирование системы доступа по биометрическим данным

Ассоциация финансовых технологий и ЦБ России запустили в Московском метрополитене пилотный проект по использованию идентификации биометрических данных для прохода и допуска в помещения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Изображение лица — наиболее доступный параметр. Чем более нагружен транзакционно транспортный сектор, тем быстрее должны работать алгоритмы», — цитирует агентство директора департамента финансовых технологий Банка России Ивана Зимина, который добавил, что сейчас также тестируются биометрические системы контроля доступа в организации, в которых распознавание происходит по ладони и по лицу.

«Интерес вызывает биометрический „антифрод“, это когда банк может подтвердить операцию клиента, не звоня ему, а, например, по биометрии лица или по совокупности биометрии лица и биометрии голоса», — отметил Зимин.

С 1 июля 2018 года в России заработала Единая биометрическая система. В начале декабря первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что в ней уже зарегистрировались около 100 000 человек. Механизм удаленной идентификации позволяет гражданам получать финансовые услуги дистанционно.

Других подробностей тестирования систем по идентификации граждан по их биометрическим данным в Московском метрополитене не приводится.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Журналист и блогер Денис Казанский рассказал о встрече в МВД, куда приглашали журналистов и блогеров обговорить дело Шеремета. «Встреча проходила с Антоном Геращенко. Конечно, всех в первую очередь интересовала доказательная база. Есть ли у полиции ещё что-то, кроме того, что уже обнародовали? Существуют ли ещё какие-то железные доказательства и улики? Все, кто пришел, рассчитывали услышать […]