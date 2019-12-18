В московском метро запустили тестирование системы доступа по биометрическим данным

Ассоциация финансовых технологий и ЦБ России запустили в Московском метрополитене пилотный проект по использованию идентификации биометрических данных для прохода и допуска в помещения. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Изображение лица — наиболее доступный параметр. Чем более нагружен транзакционно транспортный сектор, тем быстрее должны работать алгоритмы», — цитирует агентство директора департамента финансовых технологий Банка России Ивана Зимина, который добавил, что сейчас также тестируются биометрические системы контроля доступа в организации, в которых распознавание происходит по ладони и по лицу.
«Интерес вызывает биометрический „антифрод“, это когда банк может подтвердить операцию клиента, не звоня ему, а, например, по биометрии лица или по совокупности биометрии лица и биометрии голоса», — отметил Зимин.
С 1 июля 2018 года в России заработала Единая биометрическая система. В начале декабря первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что в ней уже зарегистрировались около 100 000 человек. Механизм удаленной идентификации позволяет гражданам получать финансовые услуги дистанционно.
Других подробностей тестирования систем по идентификации граждан по их биометрическим данным в Московском метрополитене не приводится.
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