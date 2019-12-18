В московском метро запустили тестирование системы доступа по биометрическим данным

18.12.2019, 17:57, Новости дня

Ассоциация финансовых технологий и ЦБ России запустили в Московском метрополитене пилотный проект по использованию идентификации биометрических данных для прохода и допуска в помещения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Изображение лица — наиболее доступный параметр. Чем более нагружен транзакционно транспортный сектор, тем быстрее должны работать алгоритмы», — цитирует агентство директора департамента финансовых технологий Банка России Ивана Зимина, который добавил, что сейчас также тестируются биометрические системы контроля доступа в организации, в которых распознавание происходит по ладони и по лицу.

«Интерес вызывает биометрический „антифрод“, это когда банк может подтвердить операцию клиента, не звоня ему, а, например, по биометрии лица или по совокупности биометрии лица и биометрии голоса», — отметил Зимин.

С 1 июля 2018 года в России заработала Единая биометрическая система. В начале декабря первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что в ней уже зарегистрировались около 100 000 человек. Механизм удаленной идентификации позволяет гражданам получать финансовые услуги дистанционно.

Других подробностей тестирования систем по идентификации граждан по их биометрическим данным в Московском метрополитене не приводится.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Журналист и блогер Денис Казанский рассказал о встрече в МВД, куда приглашали журналистов и блогеров обговорить дело Шеремета. «Встреча проходила с Антоном Геращенко. Конечно, всех в первую очередь интересовала доказательная база. Есть ли у полиции ещё что-то, кроме того, что уже обнародовали? Существуют ли ещё какие-то железные доказательства и улики? Все, кто пришел, рассчитывали услышать […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика