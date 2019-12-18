Роскомнадзор заблокировал портал LostFilm по жалобе Warner Brothers

Роскомнадзор заблокировал доступ к торрент-порталу LostFilm из-за пиратского контента по жалобе компании Warner Brothers, сообщает «Интерфакс».

«Доступ к ресурсу lostfilm.tv на постоянной основе ограничен в соответствии со статьей 15.6 федерального закона № 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ на основании решения Мосгорсуда от 16.09.2019 №3-0758/2019», — говорится в сообщении РКН.

Warner Bros. Entertainment Inc обратилась в Мосгорсуд с иском о защите исключительных прав на сериал «Supergirl», который размещался на сайте LostFilm, а также ряде других ресурсов.

LostFilm.TV был основан в 2005 году как любительский проект, посвященный лучшим зарубежным сериалам. Сегодня сообщество LostFilm насчитывает сотни тысяч людей.

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