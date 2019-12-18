Зеленский на год продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который продлевает особый статус Донбасса на год, до 31 декабря 2020 года, сообщает «112 Украина».

Верховная Рада приняла закон об особом статусе Донбасса в сентябре 2014 года. Изначально действие закона было установлено на три года, однако парламент принимал решение о его продлении.

Осенью 2017 года Верховная Рада продлила на год особый порядок местного самоуправления. После этого депутаты продлили действие закона до 31 декабря 2019 года.

Парламент текущего созыва продлил действие закона до 31 декабря 2020 года на заседании 12 декабря 320 голосами.

Директор Института мировой политики в Киеве Евгений Магда объяснил The Insider, зачем нужно было продлевать срок действия закона и как он реализуется сейчас.

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