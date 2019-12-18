В «Домодедово» задержаны около 40 граждан Израиля

18.12.2019, 17:57, Новости дня

Около 40 граждан Израиля задержаны в столичном аэропорту «Домодедово». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на израильское посольство в Москве.

По информации «Вести Израиль», их задержали на паспортном контроле, они не могут попасть на территорию России. Причина задержки не поясняется. Среди задержанных израильтян много пассажиров с детьми, которые приехали в Москву на ханукальные каникулы. Израильтян поместили в особую зону и забрали паспорта, сотрудники российских служб безопасности допрашивают пассажиров.

Накануне сообщалось о задержании израильтян в аэропортах Домодедово и Шереметьево под предлогом отсутствия у них «необходимых въездных документов», несмотря на действующий между странами безвизовый режим. Всего с начала декабря отказано во въезде на территорию России было 29 израильтянам, среди которых были бизнесмены и руководители крупных компаний.



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