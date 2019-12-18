«Эмма». Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео

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Видео: Universal Pictures UK / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Журналист и блогер Денис Казанский рассказал о встрече в МВД, куда приглашали журналистов и блогеров обговорить дело Шеремета. «Встреча проходила с Антоном Геращенко. Конечно, всех в первую очередь интересовала доказательная база. Есть ли у полиции ещё что-то, кроме того, что уже обнародовали? Существуют ли ещё какие-то железные доказательства и улики? Все, кто пришел, рассчитывали услышать […]
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