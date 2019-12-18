На железнодорожной станции «Львов» открыли круглосуточный международный пункт контроля – Гончарук

Правительство открыло круглосуточный международный пункт контроля для пересечения границы на железнодорожной станции «Львов». Об этом 18 декабря сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
«Мы создаем удобный сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров при пересечении государственной границы на железнодорожной станции «Львов» для железнодорожного пассажирского сообщения с Польшей», — написал премьер.
По его словам, все процедуры таможенного и пограничного контроля будут проводиться во время движения поездов.
Гончарук отметил, что данное решение является результатом успешного пилотного проекта на поездах «Интерсити+», сообщением Киев – Львов – Перемышль, который двигается между станциями «Львов» и «Мостицкая-2», а также в обратном направлении.
Поезд «Интерсити» сообщением Киев – Перемышль начал курсировать 23 декабря 2016 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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