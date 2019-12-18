«Отверженная поклонница»: Собчак публично сцепилась с чужим мужем

Ксения Собчак сообщила,

что по аккаунтам некоторых дам можно определить степень их отчаяния.

Дескать, чем больше «голых» фото у представительницы прекрасного пола, тем

сильнее ей хочется иметь мужчину рядом.

«Причем если в 20 лет это

смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств ,то в 40+

это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти хоти меня скорее» 😂 Если начну ежедневно оголяться разными

неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?)))

(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», —

рассуждала в личном «Инстаграм» Ксения Собчак.

Подписчики попросили

теледиву быть конкретнее и объяснить, кого именно она имеет в виду. Кто-то

предположил даже, что журналистка говорит о певице Глюкозе – та обожает демонстрировать сексуальность в личном микроблоге.

«Глюкозе, Оксане, какие

еще версии?)))) да это просто то чем наполнена моя лента: трусы, ванные, жопы, разрезы

-вот и навеяло))))», – пояснила свою мысль Ксения.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 18 Дек 2019 в 4:59 PST

Внезапно к обсуждению

подключился писатель и по совместительству муж светской львицы Оксаны Лаврентьевой

Александр Цыпкин. Он обвинил Собчак в преследовании.

«1. Не завидуй. 2. **** (Отстань

– прим.ред) уже от Оксаны, ну стыдно уже, ты как отверженная поклонница ей

проходу не даешь. Смешно уже. Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает. Забудь и

все», – внезапно написал Цыпкин.

Ксения Собчак претензий в

свой адрес не поняла. Язвительный ответ теледивы не заставил себя ждать.

«Ты о чем, вообще , Саш ? Где тут про Оксану? Она разве в

отчаянье? Мне казалось у вас все хорошо. И желаю чтоб было еще лучше! Приходить

и писать МНЕ в комментах «****» это самый смешной твой рассказ🙈

«Я бежал за вами два квартала чтобы сказать как мне на вас наплевать». Вам все

завидуют , это уже весь город знает)) Лично я завидую умению все примерять на

себя❤️», – высказалась Ксения Собчак.

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