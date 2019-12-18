«Отверженная поклонница»: Собчак публично сцепилась с чужим мужем

18.12.2019, 17:44, Разное

Ксения Собчак сообщила,
что по аккаунтам некоторых дам можно определить степень их отчаяния.
Дескать, чем больше «голых» фото у представительницы прекрасного пола, тем
сильнее ей хочется иметь мужчину рядом.

«Причем если в 20 лет это
смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств ,то в 40+
это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти хоти меня скорее» 😂 Если начну ежедневно оголяться разными
неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?)))
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», —
рассуждала в личном «Инстаграм» Ксения Собчак.

Подписчики попросили
теледиву быть конкретнее и объяснить, кого именно она имеет в виду. Кто-то
предположил даже, что журналистка говорит о певице Глюкозе – та обожает демонстрировать сексуальность в личном микроблоге.

«Глюкозе, Оксане, какие
еще версии?)))) да это просто то чем наполнена моя лента: трусы, ванные, жопы, разрезы
-вот и навеяло))))», – пояснила свою мысль Ксения.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 18 Дек 2019 в 4:59 PST

Внезапно к обсуждению
подключился писатель и по совместительству муж светской львицы Оксаны Лаврентьевой
Александр Цыпкин. Он обвинил Собчак в преследовании.

«1. Не завидуй. 2. **** (Отстань
– прим.ред) уже от Оксаны, ну стыдно уже, ты как отверженная поклонница ей
проходу не даешь. Смешно уже. Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает. Забудь и
все», – внезапно написал Цыпкин.

Ксения Собчак претензий в
свой адрес не поняла. Язвительный ответ теледивы не заставил себя ждать.

«Ты о чем, вообще , Саш ? Где тут про Оксану? Она разве в
отчаянье? Мне казалось у вас все хорошо. И желаю чтоб было еще лучше! Приходить
и писать МНЕ в комментах «****» это самый смешной твой рассказ🙈
«Я бежал за вами два квартала чтобы сказать как мне на вас наплевать». Вам все
завидуют , это уже весь город знает)) Лично я завидую умению все примерять на
себя❤️», – высказалась Ксения Собчак.



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