Попавшие на учениях под танковый обстрел срочники взыскали с Минобороны 6 млн рублей

Ленинградский областной суд обязал Минобороны выплатить трем солдатам срочной службы, которые в 2017 году попали под танковый обстрел на учениях, 6 млн рублей в качестве компенсации, сообщил адвокат потерпевших Дмитрий Герасимов.
Согласно решению суда, Дмитрий Пахмутов получит 3 млн рублей, Вадим Габидуллин – 2 млн рублей, Арсен Османов – 1 млн рублей, информирует «Медиазона».
До этого Лужский районный суд принял решение взыскать в пользу пострадавших только 4 млн рублей.
6 июня адвокат Герасимов сообщал, что Габидуллин, Османов и Пахмутов хотят получить от Минобороны 6 млн рублей компенсации морального вреда «за преступную халатность командиров».
Инцидент произошел в сентябре 2017 года. Во время плановых танковых стрельб четверых военнослужащих разместили в секторе прямого огневого поражения. В итоге после выстрела танка Т-72 один солдат, 20-летний Андрей Виттих, погиб, остальные получили тяжелые травмы.
В феврале 2019 года отвечавшие за организацию стрельб подполковники Денис Горелышев и Виктор Кривошеин были приговорены к трем годам условно за халатность.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский против. Об этом 18 декабря заявила пресс-служба Ростехнадзора. «В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал Заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор «Тамань». Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрату Турсунбекову. Заключение […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Минэкономразвития назвали возможную стоимость гектара земли после введения рынка / 13 ноября
- После взрыва в доме под Белгородом задержаны трое газовиков / 17 декабря
- В РФ самарским учителям рекомендовали не пользоваться иностранными мессенджерами и соцсетями, чтобы избежать утечки информации / 27 октября
- Fox News — слушания по импичменту Трампа почти выдохлись, и это демократов приводит в ужас / 19 ноября
- Оржель об очередном раунде переговоров по газу: Мы едем с сильной позицией и рассчитываем на конструктив / 18 декабря
- Россию заподозрили в уничтожении американского беспилотника / 7 декабря
- Wyborcza — россияне едят апельсины и скучают по польским яблокам / 1 ноября
- «Беспорядочные пустые фразы» — Der Tagesspiegel объяснил, почему от речей Меркель клонит в сон / 22 октября