Попавшие на учениях под танковый обстрел срочники взыскали с Минобороны 6 млн рублей

Ленинградский областной суд обязал Минобороны выплатить трем солдатам срочной службы, которые в 2017 году попали под танковый обстрел на учениях, 6 млн рублей в качестве компенсации, сообщил адвокат потерпевших Дмитрий Герасимов.

Согласно решению суда, Дмитрий Пахмутов получит 3 млн рублей, Вадим Габидуллин – 2 млн рублей, Арсен Османов – 1 млн рублей, информирует «Медиазона».

До этого Лужский районный суд принял решение взыскать в пользу пострадавших только 4 млн рублей.

6 июня адвокат Герасимов сообщал, что Габидуллин, Османов и Пахмутов хотят получить от Минобороны 6 млн рублей компенсации морального вреда «за преступную халатность командиров».

Инцидент произошел в сентябре 2017 года. Во время плановых танковых стрельб четверых военнослужащих разместили в секторе прямого огневого поражения. В итоге после выстрела танка Т-72 один солдат, 20-летний Андрей Виттих, погиб, остальные получили тяжелые травмы.

В феврале 2019 года отвечавшие за организацию стрельб подполковники Денис Горелышев и Виктор Кривошеин были приговорены к трем годам условно за халатность.

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