Снижение веса даже в постменопаузе уменьшает риск рака груди

Науке хорошо известны факторы риска развития рака молочной железы. Лишний вес – один из них. Но долгое время ученые не знали, может ли похудение после менопаузы помочь предотвратить эту болезнь.

Новое исследование, опубликованное в JNCI: Journal of the National Cancer Institute, впервые показывает, что похудение – эффективная профилактика рака молочной железы даже в периоде постменопаузы. Но результат похудения должен быть стойким.

«Мы обнаружили, что у женщин, которые сбрасывали вес и поддерживали его стабильным, риск рака молочной железы ниже, чем у женщин, вес которых не менялся», — сообщила NBC News профессор Лорен Терас (Lauren Teras) из Американского онкологического общества, соавтор исследования.

Для своей работы ученые взяли данные из 10 различных исследований, которые были проведены ранее. Они проанализировали информацию о 180000 женщин в возрасте старше 50 лет.

Ученых интересовало не только, как женщины теряли вес, но и как долго они сохранялись результаты похудения. Также авторы учитывали другие возможные факторы риска развития рака, которые могли влиять на появление болезни (уровень физической активности, гормональную терапию).

Оказалось, что у женщин, которые теряли всего два килограмма и могли сохранить это достижение, риск появления рака молочной железы снижался на 13%.

Чем больше была потеря веса, тем выразительнее был эффект. Но ученые сообщили, что он не распространялся на женщин, которые проходили заместительную гормональную терапию.

Это исследование показывает связь между похудением и снижением риском рака, но оно не доказывает, что именно потеря лишних килограммов – причина этого улучшения. Однако специалисты считают, что научная работа дает надежду женщинам.

«Это дает нам больше определенности и уверенности в том, что потеря веса даже после определенного возраста связана с более низким риском рака», — сказала Карен Бейсен-Энквист (Karen Basen-Engquist), профессор Техасского университета.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский против. Об этом 18 декабря заявила пресс-служба Ростехнадзора. «В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал Заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор «Тамань». Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрату Турсунбекову. Заключение […]