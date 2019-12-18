Анна Седокова отпраздновала день рождения с бойфрендом-баскетболистом и друзьями в Москве

Поздравить Анну с днем рождения прибыли десятки ее друзей, среди которых — актрисы Наталья Рудова и Анна Хилькевич, YouTube-блогер Ида Галич, телеведущая Мария Кравцова, музыкант Митя Фомин, певица Анна Семенович, модель Ксения Безуглова и многие другие. Именинница появилась перед гостями в красном сверкающем платье в пол и была похожа на голливудскую звезду, а эффектную компанию на красной дорожке ресторана «Шеф Амазония» ей составил новый бойфренд, 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. Танцы и веселье длились до глубокой ночи, а покидала вечеринку счастливая именинница, словно Золушка, потерявшая туфельку, в ботинках своего возлюбленного.
Любовь — это когда после вечеринки он отдает тебе свои ботинки, а сам идет в носках,
— делилась первыми эмоциями после праздника Седокова.
Анна Седокова с бойфрендом Янисом Тимма
Анна Хилькевич, Анна Седокова, Наталья Рудова, Мария Кравцова
Мне до сих пор кажется, что это сказка! Но это реальность. Обожаю вас, мои друзья! Спасибо, что были с нами!
— рассказывала о вечеринке Седокова, лишь спустя сутки начав публиковать фото с друзьями.
Анна Хилькевич и Анна СедоковаАнатолий Цой и Анна СедоковаАнна Семенович и Анна СедоковаКсения Безуглова и Анна СедоковаАнна Седокова и Митя Фомин
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