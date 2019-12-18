Александра Савельева, Екатерина Одинцова и другие на светском завтраке в Москве

18.12.2019, 17:41, Разное

6 декабря на Красной Поляне состоялось официальное открытие зимнего сезона: в горах уже лежит снег и горнолыжные склоны бороздят первые гости. Частичку этой атмосферы свободы, драйва и комфорта представители курорта воссоздали на террасе отеля The Ritz-Carlton Moscow, а погрузиться в нее охотно согласились Виктория Шелягова, Игорь Чапурин, Александра Савельева, Илья Бачурин, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Мария Кравцова, Дарья Михалкова, Снежина Кулова и другие. 

Дина Немцова и Екатерина ОдинцоваАлександра СавельеваАлина КрюковаВиктория Шелягова

На завтраке гости узнали о том, какие нововведения ждут их на курорте наступающей зимой. Так, в преддверии праздников Курорт Красная Поляна запустит новую точку притяжения любителей горнолыжного отдыха. Впечатляющая территория après ski на уровне «Поляна 960» готовится принять первых своих гостей 28 декабря. Атмосфера, выдержанная в лучших традициях вечеринок в Альпах, гастрономия с главными хитами итальянской, азиатской, американской и немецкой кухонь, ежедневные DJ-сеты, танцы, музыкальные перформансы, гастрономические фестивали, эксклюзивные мероприятия со звездами — все это ждет гостей с момента открытия и до конца сезона. 

Мария КравцоваДарья МихалковаИгорь Чапурин

Ольга Филипенкова и Илья Бачурин



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