Александра Савельева, Екатерина Одинцова и другие на светском завтраке в Москве

6 декабря на Красной Поляне состоялось официальное открытие зимнего сезона: в горах уже лежит снег и горнолыжные склоны бороздят первые гости. Частичку этой атмосферы свободы, драйва и комфорта представители курорта воссоздали на террасе отеля The Ritz-Carlton Moscow, а погрузиться в нее охотно согласились Виктория Шелягова, Игорь Чапурин, Александра Савельева, Илья Бачурин, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Мария Кравцова, Дарья Михалкова, Снежина Кулова и другие.

Дина Немцова и Екатерина Одинцова Александра Савельева Алина Крюкова Виктория Шелягова

На завтраке гости узнали о том, какие нововведения ждут их на курорте наступающей зимой. Так, в преддверии праздников Курорт Красная Поляна запустит новую точку притяжения любителей горнолыжного отдыха. Впечатляющая территория après ski на уровне «Поляна 960» готовится принять первых своих гостей 28 декабря. Атмосфера, выдержанная в лучших традициях вечеринок в Альпах, гастрономия с главными хитами итальянской, азиатской, американской и немецкой кухонь, ежедневные DJ-сеты, танцы, музыкальные перформансы, гастрономические фестивали, эксклюзивные мероприятия со звездами — все это ждет гостей с момента открытия и до конца сезона.

Мария Кравцова Дарья Михалкова Игорь Чапурин

Ольга Филипенкова и Илья Бачурин

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