В регионах проходит благотворительная акция «Елка желаний»

Российские губернаторы дали старт благотворительной акции «Елка желаний», в ходе которой главы регионов исполняют самые разные мечты детей из субъектов России.
Представители законодательной и исполнительной власти в Ульяновской области с 2014 года примеряют на себя роль Деда Мороза и исполняют заветные мечты маленьких жителей региона, пишет «Медиа73». В Доме правительства старт акции дал губернатор Сергей Морозов.
«Самое главное на этой елке – это, конечно, желания детей. Любой ребенок, который с нетерпением ждет этого праздника, должен отметить его, в хорошем настроении, будучи счастливым. Для нас важно сегодня в качестве добрых Дедов Морозов и Снегурочек это праздничное настроение подарить», – сказал губернатор.
Глава региона снял с елки сразу три письма, он исполнит желания двух девочек десяти лет и сестренок пяти и семи лет из многодетной семьи.
В этом году организаторы получили более 140 писем-пожеланий от детей. Чаще всего ребята просят коньки, лыжи, сотовые телефоны и игрушки.
«Сегодня мы сняли с елки желания детей, семьи которых попали в сложную жизненную ситуацию. Приглашаю всех желающих присоединиться к этой акции. Все дети будут приглашены на губернаторскую елку 28 декабря, где и получат подарки», – рассказал и.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Михаил Логинов.
Кроме того, в эти предновогодние дни более 4,5 тыс. детей побывают на главной елке региона в Ленинском мемориале, 12,5 тыс. детей получат бесплатные сладкие подарки правительства Ульяновской области.
В Краснодарском крае акция стартовала 13 декабря, она продлится до 23 числа, сообщается на сайте администрации региона.
Губернатор края Вениамин Кондратьев призвал исполнить детскую мечту и купить новогодние подарки тяжелобольным и оказавшимся в трудной жизненной ситуации ребятам.
«Стартовала масштабная ежегодная акция «Елки желаний» благотворительного фонда «Край добра». В крупных торговых центрах Краснодара и муниципальных образований края установлены более 50 елок. На них размещены открытки-снегирьки с мечтами о подарках ребят с тяжелыми заболеваниями и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это простые и детские желания, которые каждый из нас может осуществить, – сказал глава региона.
При этом губернатор запустил челлендж в соцсетях – чтобы принять участие нужно выложить в сеть фотографию «Елки желаний» или подарка и призвать подписчиков сделать то же самое. В публикации нужно добавить хештеги #мечтыдетейдолжныисполняться и #елкажеланий2019.
В Краснодаре елки установлены в крупных торговых центрах и супермаркетах – ТРК «Красная площадь», ТРК «Галактика», «Семейный магнит» на Лузана, Лизы Чайкиной и Дзержинского, гипермаркет «Окей» на улице Минской, ТРК «СИТИ-Центр».
«Приглашаю всех принять участие в акции и на Новый год подарить детям возможность на время забыть о проблемах, болезнях и наполнить их сердца радостью», – акцентировал Вениамин Кондратьев.
Глава региона уточнил, что речь идет об адресной помощи. Каждую купленную игрушку волонтеры доставляют маленькому адресату в канун новогоднего праздника.
«Ежегодно благодаря этой акции более 10 тыс. мальчишек и девчонок со всего края получают желанные подарки с помощью наших неравнодушных жителей. Этот проект лично я считаю важным и необходимым. Отмечу, что первые «Елки желаний» были установлены в крае девять лет назад, теперь эта акция носит масштабный характер, такой способ порадовать мальчишек и девчонок появился и в других регионах», – сказал Кондратьев.
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