«Единая Россия» просит прокуратуру разобраться с обвинениями жителя Евпатории Левченко

В «Единой России» обратили внимание на широкий общественный резонанс, который вызвала информация СМИ о расследовании дела Владимира Левченко. Житель Евпатории обвиняется в убийстве супруги и уже более двух лет содержится в СИЗО. При этом приговор в его отношении был отменен апелляционной инстанцией, а дело – направлено на доследование.
«Для выяснения всех обстоятельств, изложенных в новостях, Правозащитный центр «Единой России» обратился в прокуратуру Республики Крым», – рассказал Михаил Старшинов. В своем обращении он попросил проверить законность действий всех ответственных должностных лиц.
«Будем держать рассмотрение этого вопроса на контроле», – подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщали, что 35-летний крымчанин Владимир Левченко более двух лет находится в СИЗО по обвинению в убийстве супруги. При этом тело женщины не нашли, факт смерти не установлен.
По некоторым данным, признательные показания мужчина дал под давлением, а женщину не раз видели живой.
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