Лжеминера моста Патона в Киеве суд приговорил к четырем годам условно

Святошинский райсуд Киева 13 декабря вынес приговор мужчине за ложное сообщение о минировании моста Патона в столице. Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.
Мужчина позвонил в полицию из своего мобильного в 00.23 11 октября.
Во время допроса в суде обвиняемый признал вину и искренне раскаялся, отмечается в приговоре. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
С учетом искреннего раскаяния мужчины в содеянном и отсутствия отягощающих обстоятельств суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком два года.
За 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество уголовных производств из-за ложных сообщений о минировании – 1552, сообщали в Генпрокуратуре Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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