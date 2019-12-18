Дамбу в Петербурге решено закрыть из-за угрозы наводнения

18.12.2019, 17:30, Новости дня

Дамбу в Санкт-Петербурге решено закрыть, несмотря на невысокие пока показатели уровня воды. Створки привели в движение около 16.00 мск, окончательно дамба будет закрыта с 17.00 мск.

Об этом информирует «Фонтанка» со ссылкой на сотрудники Комплекса защитных сооружений, который рассказал, что в 16.05 мск на пункте «Горный» уровень воды был зафиксирован на отметке 31 см.

К вечеру в северной столице, особенно над Финским заливом, обещают усиление ветра до 28 м/сек. Прогнозируется, что за вечер-ночь в Петербурге должна будет выпасть четверть месячной нормы осадков. На дамбе еще утром начали подготовку к возможному наводнению.

Ранее дамбу закрывали в октябре.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский против. Об этом 18 декабря заявила пресс-служба Ростехнадзора. «В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал Заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор «Тамань». Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрату Турсунбекову. Заключение […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика