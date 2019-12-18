Зеленский призвал Раду отменил «соевые» поправки

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду неотложно отметить «соевые» поправки. Об этом сообщила пресс-служба главы государства 18 декабря.

Во время поездки в село Красная Слободка в Киевской области аграрии рассказали Зеленскому, что из-за поправок об отмене возмещения НДС при экспорте сои и рапса малые и средние производители данной продукции не могут больше ее экспортировать и получать компенсацию. Фермеры, у которых площадь земли составляет до 1 тыс. га не могут сформировать экспортную партию сои и рапса, а потому вынуждены сбывать ее переработчикам на невыгодных условия, что приводит к потерям 20-25% прибыли с каждой тонны произведенной продукции.

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил президенту, что в парламент уже зарегистрирован законопроект №2446 «О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур». Он предусматривает поддержку отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, включая сою и рапс.

«Мы же с вами уже встречались несколько раз, вы нам рисовали схему, как поддержать отечественного фермера, а об этих правки ничего не говорили. Обратитесь к [председателю фракции партии «Слуга народа» Давиду] Арахамии, соберите ключевых глав фракций, чтобы проанализировать все «продуктовые поправки» и отменить эти «соевые поправки», — заявил Зеленский Высоцкому.

Верховная Рада проголосовала за отмену возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте сои, рапса и подсолнечника с 1 марта 2018 года. Поправку парламентарии поддержали в ходе голосования за внесение изменений в Налоговый кодекс 7 декабря 2017 года.

13 декабря эксперт по вопросам налоговой политики Игорь Палиенко заявлял, что эти поправки будут стимулировать переработку в Украине. В 2017 году 85% сои и 90% рапса экспортировали в виде сырья для дальнейшей переработки в другие страны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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