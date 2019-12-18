Отчима попавшей в выгребную яму девочки заподозрили в попытке убить ее

В Краснодарском крае по делу о нападении на девятилетнюю девочку, которую ранее спасли из выгребной ямы в одном из хуторов, задержали ее отчима.

По данным прокуратуры края, на 35-летнего сожителя матери пострадавшей девочки было заведено уголовное дело, так как на теле ребенка были обнаружены «определенные телесные повреждения», передает «Интерфакс».

При этом в СК предположили, что мужчина пытался убить ее, чтобы скрыть другое преступление.

Задержанный ранее уже был судим за кражи и хранение наркотиков.

В прокуратуре уточнили, что подозреваемый и мать девочки официально нигде не работали и жили на случайные заработки. Также в семье есть старшая сестра, которая учится в техникуме.

Напомним, девочка пропала в хуторе Родниковском 18 ноября. Позже ребенка нашли в яме общественного туалета, куда она провалилась. Девочка была госпитализирована с сильным переохлаждением, ее состояние оценивалось как тяжелое.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский против. Об этом 18 декабря заявила пресс-служба Ростехнадзора. «В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал Заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор «Тамань». Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрату Турсунбекову. Заключение […]