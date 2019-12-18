Дерматологи: Синяки на теле сообщают о проблемах со свертываемостью крови

Очень часто люди не обращают внимания на появление на своем теле синяков. Дерматологи утверждают, что в некоторых случаях они сообщают о проблемах со свертываемостью крови.
По словам специалистов, возникновение на фоне синяка отечности и сильной боли может свидетельствовать о переломе кости. Кроме этого, место с ушибом говорит о нарушении свертываемости крови. При подобных заболеваниях она довольно жидкая, из-за чего кровоточить может даже маленькая рана. Для таких людей болезнь опасна в случае появления синяков возле костей. В некоторых моментах медики удаляют тромбы хирургическим путем.
Стоить также помнить о том, что проблемы со свертываемостью крови передаются по наследству, о чем можно узнать еще в детстве. Иногда нехватку тромбоцитов провоцируют лекарства. В других случаях при выяснении причин возникновения кровоподтёков врачи обнаруживают лейкемию.
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