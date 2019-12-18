Арестованного в РФ Пола Уилана сократили на работе в США

Обвиняемый в РФ по делу о шпионаже Пол Уилан лишился работы в США – компания BorgWarner его сократила, сообщил брат арестованного американца Дэвид.
«В пятницу BorgWarner сократили Пола, так что к моменту освобождения из РФ у него не будет дохода и работы. Это увеличивает нагрузку на семью в способности сохранять какое-то подобие нашей прежней жизни, когда он вернется домой», – передает его слова «Интерфакс».
Он отметил, что в четверг его посетили представители посольства Великобритании (Уилан является также гражданином Британии, Ирландии и Канады). Также Уилан якобы пять раз просил о телефонном разговоре с семьей, но ему отказали.
Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, которые содержат государственную тайну.
США исключили обмен Уилана на осужденных россиян.
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