В Домодедово задержали 40 израильтян

18.12.2019, 17:26, Новости дня

В аэропорту «Домодедово» задержаны около 40 граждан Израиля, сообщили в израильском посольстве.

Причины задержания пока неизвестны, заявили «Интерфаксу» в посольстве Израиля в Москве.

В посольстве выразили уверенность, что подобные вопросы в будущем будут решаться лучшим образом.

В ноябре в Челябинской области иностранный студент разбил окно в здании регионального заксобрания, его задержали.



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