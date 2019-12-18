В Домодедово задержали 40 израильтян

В аэропорту «Домодедово» задержаны около 40 граждан Израиля, сообщили в израильском посольстве.
Причины задержания пока неизвестны, заявили «Интерфаксу» в посольстве Израиля в Москве.
В посольстве выразили уверенность, что подобные вопросы в будущем будут решаться лучшим образом.
В ноябре в Челябинской области иностранный студент разбил окно в здании регионального заксобрания, его задержали.
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