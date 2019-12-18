Мусульманам можно праздновать Новый год – глава Центра исламской цивилизации Узбекистана

Директор Центра исламской цивилизации Узбекистана шейх Абдулазиз Мансур заявил, что празднование мусульманами Нового года 1 января не противоречит шариату. Интервью Мансура опубликовало государственное узбекистанское информагентство UZA.uz.

«Принято, что мусульмане Узбекистана накануне 1 января поздравляют друг друга, желая самые искренние пожелания. Сегодня во всем мире для миллионов мусульман празднование Нового года стало привычным. Разве логично в данной ситуации говорить, что они становятся похожими на христиан или называть их кяфирами (неверующими)?» – заявил духовный лидер мусульман Узбекистана.

«Прежде чем выносить подобные категоричные решения, называть мусульманина кяфиром, необходимо тщательно изучить его истинные убеждения и хорошо изучить основы ислама», – подчеркнул Мансур.

Новый год отмечается во многих странах Центральной Азии как «советский» праздник: с новогодней елкой, праздничным столом и подарками, но не считается «главным» праздником, которым является Навруз.

Однако в последние годы в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане представители некоторых исламских течений выступают против этого праздника, считая, что Новый год – религиозный праздник христиан. В 2012 году в столице Таджикистана Душанбе в 2012 году в канун Нового года был убит молодой человек, одетый в костюм Деда Мороза, который просто хотел поздравить своих родственников. Нападавшие кричали ему: «Ты – неверный». После этого в Таджикистане «в интересах безопасности» запретили установку новогодней елки в школах и не рекомендовали учащимся отмечать праздник. В Узбекистане последние несколько лет власти крупных городов (Ташкента и Самарканда) также не рекомендуют жителям отмечать Новый год в кафе, ресторанах и на улицах.

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