Цемах подал иск в ЕСПЧ: обвиняет спецслужбы Украины и Нидерландов в использовании психотропных препаратов

Владимир Цемах, один из главных свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 и экс-командир ПВО самопровозглашенной «ДНР», занимавший этот пост летом 2014 года, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге против Украины и Нидерландов. Он обвиняет сотрудников правоохранительных органов этих стран в незаконном похищении и содержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему в камере психотропных препаратов, сообщил ТАСС адвокат Цемаха Анатолий Кучерена.

«Все это вопиющие нарушения прав человека», – подчеркнул российский юрист. Ранее сам Цемах заявлял в эфире телеканала «Россия-24», что «рассматривает» возможность обращения в международные суды в связи с нарушением его прав.

Сотрудники украинских спецслужб в конце июня 2019 года выкрали Цемаха с неподконтрольной Киеву территории, после чего он более двух месяцев провел в СИЗО в Киеве. Известно, что следователи из Нидерландов в это время его допрашивали вместе с украинскими силовиками. После этого он был обменян в рамках «большого обмена» заключенными между Россией и Украиной в сентябре 2019 года.

После обмена Цемах некоторое время провел в России, а потом уехал обратно в так называемую «ДНР». ​Прокуратура Нидерландов после этого обвинила российские власти в том, что они отказались удовлетворить запрос этой страны об аресте и экстрадиции Цемаха в Нидерланды.

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Международная совместная следственная группа (JIT) считает виновными в катастрофе «Боинга» рейса MH17 17 июля 2014 года россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова (его позывные «Гюрза» и «Халиф») и Сергея Дубинского (Хмурый), а также гражданина Украины Леонида Харченко (Крота). Суд над ними назначен на весну 2020 года, в катастрофе самолета погибли около 300 человек.

По версии JIT, самолет был сбит ракетой, выпущенной установкой «Бук» российского производства, размещенной неподалеку от города Снежное на территории так называемой «ДНР», а сама установка принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО из Курска. Bellingcat утверждает, что эту установку доставили на территорию так называемой «ДНР» из Курской области России незадолго до выстрела.

Бывший полковник ФСБ Игорь Гиркин на момент катастрофы «Боинга» занимал должность главы «вооруженных сил» сепаратистов «ДНР». По данным Bellingcat, утром 18 июля, то есть на следующий день после падения самолета, он созванивался с другим подозреваемым – Дубинским, который в июле 2014 года возглавлял «ГРУ ДНР», полностью или частично подконтрольное российскому ГРУ. Они обсуждали эвакуацию ракетной установки «Бук», из которой был сбит «Боинг», обратно в Россию.

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