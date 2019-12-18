Представлен кроссовер SEAT Tarraco с автоматической трансмиссией и передним приводом

Испанским производителем автомобилей SEAT S.A представлен кроссовер Tarraco с автоматической трансмиссией и передним приводом. Новая версия будет продаваться по цене, стартующей от отметки в 39 000 долларов.

Прежде в линейке Tarraco числились переднеприводная автомодель с 6-ступенчатой МКПП и полноприводный кроссовер с 7-ступенчатой АКПП DSG. Благодаря новой версии компания SEAT S.A надеется сделать машину привлекательнее для своих клиентов, делающих выбор в пользу её автопродукции. Новый Tarraco предложат в следующих комплектациях: Xcellence и Xcellence Lux, SE и SE Tech.

Кроссовер приводится в движение двигателем объёмом в 1,5 литра и мощностью в 148 «лошадей». Благодаря переднему приводу и автоматической коробке передач машина окажется наиболее экономичной и эффективной автомоделью в линейке Tarraco. Выбросы углекислого газа, согласно результатам тестирования WLTP, стартуют с показателя в 164 г/км, а расход топлива– 6,7 литра на 100 километров.

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