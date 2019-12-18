Бюджетный 18-ваттный блок питания Baseus заряжает 3 устройства одновременно

Эксперты обнаружили на китайском портале Aliexpress бюджетный 18-ваттный блок питания. Он способен зарядить 3 устройства одновременно.

Модель обладает приятными размерами, LED-индикатором, портом для USB-C, а также тремя индукциональными катушками, за счет которых можно зарядить сразу 3 гаджета: iPhone, AirPods и Apple Watch. Кроме этого, батарея марки Baseus имеет мощность в 18 Вт и ненагревающийся корпус.

Устройство доступно к покупке по бюджетной цене – всего 24 доллара. В наличии присутствуют 2 расцветки аккумулятора: черная и белая. Также можно купить модель с 24-ваттным блоком питания.

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